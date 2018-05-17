Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu’na Açıklama Yapacak...

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) siyasi grup başkanlarıyla görüşecek.





AP Başkanı Antonio Tajani, Zuckerberg'in 22 Mayıs'ta Brüksel'de AP'deki siyasi grup başkanlarıyla bir araya geleceğini açıkladı. Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda, kişisel verilerin kullanımına ilişkin konuların görüşüleceğini belirten Tajani, Zuckerberg'in 500 milyon Avrupalının temsilcileriyle buluşacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Tajani, Zuckerberg ziyaretinin güvenin tekrar sağlanması için önemli bir adım olduğuna işaret ederek, "Vatandaşlar, tam ve detaylı bir açıklamayı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.







Geçen aylarda, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar krize yol açmıştı. Krizin ardından AP, Facebook'un, veri sızıntısı skandalı sonrası özel hayata saygı ve kişisel verilerin korunması konularında Avrupa'daki vatandaşlara hesap vermesi çağrısında bulunmuştu.

Zuckerberg, nisan ayında da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ifade vermişti.