Ziya Rızkı Perşembe Günü Anılacak

Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetleri bulunan eski milletvekillerinden Ziya Rızkı, ölümünün 17’nci yıldönümünde anılacak.

Ziya Rızkı için, 27 Ekim Perşembe günü Girne’de iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören saat 09.30’da Ziya Rızkı’nın Büstü önünde düzenlenecek. Törende Büste çelenkler konulacak ve saygı duruşunda

bulunulacak.

Ziya Rızkı’yı anmak için ikinci tören ise saat 10.00’da Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilecek. Törende Kabre çiçekler bırakılacak, Rızkı’nın hayatı ve yaptıklarıyla ilgili konuşmalar

yapılacak. Tören dua okunmasıyla sona erecek.

1919 yılında Limasol’da doğan Ziya Rızkı, İngiliz döneminde Çalışma Müdürlüğü, mücadele yıllarında Serdarlık, Cemaat Meclisi üyeliği, Girne’de Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği yapmış, kültür ve spor

adamı olarak ta, topluma büyük hizmetlerde bulunmuştu.

Ziya Rızkı, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 1994 yılında hayata veda etmişti.