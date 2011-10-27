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Ziya Rızkı Ölümünün 17.Yıldönümünde Anıldı

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ceyhun Birinci birer konuşma gerçekleştirdi

Ziya Rızkı Ölümünün 17.Yıldönümünde Anıldı

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ceyhun Birinci birer konuşma gerçekleştirdi

27 Ekim 2011 Perşembe 13:24
Ziya Rızkı Ölümünün 17.Yıldönümünde Anıldı
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Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı ve spor adamı Ziya Rızkı ölümünün 17’nci yıldönümü olan bugün Girne 20 Temmuz

Stadyumu kavşağındaki büstü ile Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda düzenlenen  törenle anıldı.

Törenlere, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Girne Belediye Başkanı Sümer Aygın, CTP-BG Milletvekili Abbas Sınay,  Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürü İbrahim

Çağlar, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Metin Fahrioğlu, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ceyhun Birinci, Rızkı’nın ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Saat 09:30’da 20 Temmuz Stadyumu kavşağında düzenlenen törende merhum Rızkı’nın büstüne çelenk koyup saygı duruşunda bulunulurken, Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki törende ise kabre çiçek

konuldu, dua okundu, saygı duruşunda bulunuldu, konuşmalar yapıldı.

Törende, TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,  Girne Belediye Başkanı Sümer Aygın, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ceyhun Birinci birer konuşma  gerçekleştirdi.

ÇAKICI

TDP Genel Başkanı  Mehmet Çakıcı, yaptığı konuşmada, partinin yeni genel başkanı olduğu dönemde merhum Ziya Rızkı’yı için yeterince tanımadığı için yapacağı konuşmada üzerinde büyük bir baskı

hissettiğini belirterek, oluşan baskının onun güçlü karakter ve kişiliği yanında bıraktığı siyasi mirastan kaynaklandığını kaydetti.

Güçlü sosyal demokrat bir gelenek ve geçmişe sahip partide merhum Rızkı’nın  tertemiz ismiyle  kendini feda edercesine insanlık adına büyük mücadele örneği sergilediğini ifade eden Çakıcı, 1974

yılında esir düşen halkına yaptığı hizmetlerin  kolay kolay  hafızalardan silinemeyeceğini  söyledi.

“Toplumu için kendini feda eden, barış ve demokrasi yönü ağır, tüm sosyal demokratlar ile bizim liderimiz Ziya Rızkı ile onur duyuyoruz” diyen Çakıcı, onun her ortamda ilkeli duruş sergileyen bir  siyasi

lider olduğunu anımsattı.

AYGIN

Girne Belediye Başkanı Sümer Aygın da yaptığı konuşmada, “Ziya Baba” olarak hitap ettiği merhum  Rızkı hakkında ne  kadar konuşulsa konuşulsun, onun ömrü boyunca yaptığı hizmetleri anlatmaya

vaktin yetmeyeceğini söyledi.

Rızkı gibi siyasete kalite getiren insanlar olduğu müddetçe toplum ile siyasiler arasında  her zaman siyasi barışın korunacağını belirten Aygın, onu bir kez daha sevgiyle andığını kaydetti.

Belediyecilik dendiğinde akla gelen ilk isimin yine Ziya Rızkı  olduğunu ifade eden  Aygın, bu alanda yaptıkları hizmetlerin kendilerine ışık tuttuğunu belirtti.

BİRİNCİ

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ceyhun Birinci de konuşmasında, merhum Ziya Rızkı’yı 17’nci yıldönümünde anarken üzücü bir olay daha yaşandığını ve  bu olayın Rızkı’nın kızı Ayla Balcı’nın

geçen ay yaşamını yitirmesi olduğunu belirterek, tanrıdan rahmet diledi..

Vakfın, Ziya Rızkı’yı gelecek nesillere anlatabilmek ve anısını yaşatmak için bir dizi etkinlikler  düzenleyeceğini belirten Dr. Birinci, Girne bölgesi merkez okullarında Ziya Rızkı’ı tanıtan resim sergisi ile

satranç turnuvaları düzenleyeceklerini kaydetti.

Birinci yaptığı konuşmada, merhum Rızkı’nın kişiliği ile vakfın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Son Güncelleme: 27.10.2011 13:24
Anahtar Kelimeler:
TörenYıldönümüZiya RızkıMehmet çakıcı
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