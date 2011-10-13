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Zirveye sayılı günler kaldı.

Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Rum Lider Hristofyas, yarın yeniden görüşecek.

Zirveye sayılı günler kaldı.

Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Rum Lider Hristofyas, yarın yeniden görüşecek.

13 Ekim 2011 Perşembe 15:21
Zirveye sayılı günler kaldı.
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Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Rum Lider Hristofyas, yarın yeniden görüşecek. New York öncesi planlanan 3 toplantıdan biri olacak yarınki buluşmada al-

vere devam edilecek.

Görüşme BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin ikametgahında saat 10.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Salı günkü toplantının dönüşünde, bir önceki görüşmede tarafların birbirlerine verdikleri bazı öneri kağıtlar üzerinde çalışılarak

bazı yakınlaşmalar sağladıklarını ifade etmişti

Eroğlu, yarınki görüşmede söz konusu öneri kağıtlarına ilişkin geri kalan konularda yakınlaşma sağlanacağına inandığını da belirmişti.

Yakınlaşmaları daha da artırmak için ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Eroğlu, 21 Ekim’e kadar 3 görüşme daha gerçekleştirileceği

bilgisini vermişti.

Bazı yer isimlerini vererek, beyanatlarda bulunan Rum Lideri de eleştiren Eroğlu, harita ve rakamlar konusunun en son görüşüleceğini anımsatmıştı.

Eroğlu, son görüşmede Hristofyas’a da bu konuda BM Sekreterinin raporunda da yer alan uzlaşıyı hatırlattığını ve uyarıda bulunduğunu da ifade

etmişti.

Son Güncelleme: 13.10.2011 15:21
Anahtar Kelimeler:
EroğluHristofyasLiderler
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