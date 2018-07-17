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Zirveye damga vuran sözler: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor...

Brüksel'deki NATO Zirvesi ABD basınında yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. ABD merkezli CBS televizyonuna katılan ABD'li gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın zirveye damgasını vuran anlarını hakkında daha önce duyulmamış ifadeleri paylaştı.

Zirveye damga vuran sözler: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor...

Brüksel'deki NATO Zirvesi ABD basınında yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. ABD merkezli CBS televizyonuna katılan ABD'li gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın zirveye damgasını vuran anlarını hakkında daha önce duyulmamış ifadeleri paylaştı.

17 Temmuz 2018 Salı 15:31
Zirveye damga vuran sözler: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor...

Zirveye damga vuran sözler: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor

Brüksel'deki NATO Zirvesi ABD basınında yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. ABD merkezli CBS televizyonuna katılan ABD'li gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın zirveye damgasını vuran anlarını hakkında daha önce duyulmamış ifadeleri paylaştı. NATO liderlerinin 'savunma bütçesinde' artışa gitmemesinden dolayı Trump'ın çok kızgın olduğunu belirten Bremmer, 'Liderlerin birçoğu parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var diyordu. Trump, Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ndeki üye ülkelerin savunma bütçeleri konusunda yaptığı eleştiriler ABD basınında tartışılmaya devam ediyor. CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, zirvede ABD Başkanı Trump'ın dünya liderlerine Başkan Erdoğan ile ilgili söylediği sözleri paylaştı.

Bremmer, ABD Başkanı Trump'ın toplantı sırasında çok sinirli olduğunu belirterek 'Trump toplantıda liderlerden daha fazla harcama için taahhütalamadı. Birçoğu 'parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var, size daha fazla harcama yapacağımızı söylemeyiz' diyordu. TrumpTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu' dedi.

Trump, NATO'daki savunma harcamalarının 'adil bir şekilde' paylaşılmadığı konusunda 'ABD, NATO'ya olan kararlığında son derece güçlü ama herkes aynı ruhu göstermeli. O ruhu yakalayabilmiş olmak harika. ABD'ye savunma bütçesinde adil davranılmıyordu' demişti. 

NATO zirvesinde çok sert ve net konuştuğunu kaydeden Trump, zirveden sonra 'Beni anladılar. Ek 33 milyar hatta 40 milyara kadar ek bütçe sağlayacaklar. Daha önce hiç yapmadıkları bir katkı görüyoruz. Katılımın artmasıyla ABD'ye karşı adalet sağlandı. Dikkate değer kaktı yapmazlarsa sıkıntı yaşayacağımızı söyledik. Çünkü ABD, NATO harcamasının yüzde 90'ını karşılıyordu. ABD'ye adil davranılmıyordu ama bu artık değişti. NATO'ya inancım tam ve çok daha güçlü bir NATO'muz var' ifadelerini kullanmıştı. 

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