BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon New York’taki 3’lü zirvenin ardından basına kısa açıklama yaptı.
Ban’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
İki liderler ile görüşmemiz umut verici
Bazı zor anlar yaşadık ama umut verici gelişmeler yaşandı
Ocak’ta yine 3’lü zirve için mutabakat sağlandı
Ocak ayına kadar, iki aylık sürede, iki lider müzakerelerin son aşamasına geçmek için çalışacak
Ocak ayında gerçekleştirilecek zirvede Kıbrıs sorununun ‘iç meseleleri’nin çözümlenmiş olacağını umuyorum, bundan sonraki adım ‘Çok Uluslu Konferansa’ geçilmesi