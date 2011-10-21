Zirve öncesi son görüşme

New York Zirvesi’ne 10 günden az bir süre kaldı. Zirvede, müzakerelerde sağlanan ilerleme detaylı olarak masaya yatırılacak.

Taraflar, bu önemli zirve öncesi son görüşmelerini bugün yapıyor.

Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Rum Lider Hristofyas saat 10.00’da biraraya geldi.

İki lider bir önceki görüşmede kaldıkları yerden devam edecek.

Liderlerin bugünkü gündemleri ağırlıklı olarak Yönetim ve Güç Paylaşımı..

Bunun yanı sıra Mülkiyet ve AB konuları da görüşmenin gündeminde.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, önceki görüşmeden sonra, anlaşmanın AB birincil hukuku olması ile yasama ve mülkiyetle ilgili önerileri görüştüklerini ifade etmişti.

Çarşamba günkü görüşmenin, düşündükleri anlamda verimli geçmediğini belirten Eroğlu, bugünkü toplantıya da işaret etmiş “Ümit ederim New York’da daha da yakınlaşma sağlanır, daha olumlu sonuçlar alınır” demişti.