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Zimbabve'de seçimi Mnangagwa kazandı

Zimbabve'de seçimi Mnangagwa kazandı

03 Ağustos 2018 Cuma 09:46
Zimbabve'de seçimi Mnangagwa kazandı

Zimbabve'de hafta başında yapılan devlet başkanlığı seçimini, askeri müdahale sonrası iş başına gelen mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kazandı.

Zimbabve Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, iktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (Zanu-PF) adına yarışan Mnangagwa'nın oyların 50.8'ini, muhalif Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakı'nın adayı Nelson Chamisa'nın ise yüzde 44.3'ünü aldığı belirtildi.
Chamisa'nın başkent Harare gibi büyük şehirlerde Mnangagwa'dan fazla oy alması ise dikkati çekti. Devlet Başkanı seçilen Mnangagwa'nın partisi Zanu-PF mecliste de sandalyelerin çoğunluğunu almayı başardı.
Yaklaşık 5,6 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, devlet başkanlığı için 20'den fazla aday yarıştı. 
ŞİDDET OLAYLARINDA 6 KİŞİ ÖLDÜ 
Öte yandan, başkent Harare'de muhaliflerin başlattığı protestolarda göstericiler ile askeri güçler arasında çıkan çatışmalarda 6 kişinin öldüğü açıklandı. Olaylarda 14 kişi yaralanırken, 18 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, seçimlerin ardından gerginliğin arttığı ülkede siyasi liderlere ve halka, itidal ve her türlü şiddet olayından kaçınılması çağrısında bulundu. 
Zimbabve Seçim Komisyonunun, meclis seçimini Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi'nin (Zanu-PF) kazandığını duyurması ve devlet başkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaması, muhalifleri çarşamba günü sokağa dökmüştü.
Zimbabveliler, pazartesi günü, 38 yıl sonra oy pusulasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ismi olmadan sandık başına gitmişti.
Ülkede kasım ayında yapılan askeri müdahale sonrasında, Mugabe istifaya zorlanmış ve yerine eski Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa getirilmişti.
Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığını kazanması sonrası 1980'de düzenlenen genel seçimlerde başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Daha sonra düzenlenen tüm devlet başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.
(AA/GÖZ/GÜL)

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Son Güncelleme: 03.08.2018 13:34
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