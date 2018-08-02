banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94274
ALTIN
198.233
DOLAR
5.0655
STERLİN
6.6158
EURO
5.8876
Park halindeki araç alev aldı
PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Dikkat yarın o bölgelerde elektrikler kesilecek...
Yarın 7 saat o bölgeye...
Hırsızlık yaptığı yerde bulundu
HIRSIZLIK YAPTIĞI YERDE BULUNDU
banner282

Zimbabve'de seçim karşıtı gösterilerde 3 ölü

Zimbabve'de seçim karşıtı gösterilerde 3 ölü

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
Zimbabve'de seçim karşıtı gösterilerde 3 ölü

Zimbabve'de hafta başında yapılan seçimin sonuçlarını protesto eden göstericilerle askeri güçler arasında çıkan çatışmalarda, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Zimbabve devlet televizyonunun haberine göre, başkent Harare'de, ordunun göstericilere müdahalesi sonrasında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, yaşanan kaostan dolayı muhalif Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakı'nın lideri Nelson Chamisa'yı suçlarken, muhalefet, tüm şiddet eylemlerini kınadığını açıkladı.
Zimbabve polisi ise olayların müdahale edemeyecekleri kadar büyümesi sebebiyle ordudan destek istemek zorunda kaldıklarını duyurdu.
Zimbabve Seçim Komisyonu'nun, meclis seçimini Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi'nin (Zanu-PF) kazandığını duyurması ve devlet başkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaması, bugün muhalifleri sokağa dökmüştü.
Başkent Harare sokaklarında yürüyüşe geçen ve bazı araçları ateşe veren göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, polisin müdahalesinin yeterli olmaması sonrası askeri kuvvetler sokaklara inip göstericileri dağıtmaya başlamıştı.
Ülkede iki gündür seçim sonuçlarına ilişkin endişeli bekleyiş sürerken, gelen ilk verilere göre, ulusal mecliste koltukların çoğunluğunu iktidar partisi Zanu-PF'nin kazandığı belirtiliyor.
Devlet başkanlığı için 22 aday katılırken, seçimlerde iktidar partisi Zanu-PF adına mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, muhalif 7 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan MDC İttifakı adına Nelson Chamisa yarıştı.
MUGABESİZ İLK SEÇİM
Yaklaşık 5,6 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, resmi seçim sonuçlarının bu hafta sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor.
Zimbabveliler, pazartesi günü, 38 yıl sonra oy pusulasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ismi olmadan sandık başına gitmişti.
Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan askeri müdahale sonrasında, Robert Mugabe istifaya zorlanmış ve yerine eski Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa getirilmişti.
Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığını kazanması sonrası 1980 yılında düzenlenen genel seçimlerde başbakanlık koltuğuna oturmuş, ardından düzenlenen tüm devlet başkanlığı seçimlerini kazanmıştı. 
 

banner288
Son Güncelleme: 02.08.2018 10:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'te Öğrenci Protestoları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi!
Bangladeş'te Öğrenci Protestoları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi!
California'daki Yangın Binden Fazla Evi Kül Etti!
California'daki Yangın Binden Fazla Evi Kül Etti!
Almanya'da Göçmenlerden Ayrımcılığa Karşı Yeni Akım!
Almanya'da Göçmenlerden Ayrımcılığa Karşı Yeni Akım!
Asya'da Doğal Afetler Temmuzda 1000'den Fazla Can Aldı!
Asya'da Doğal Afetler Temmuzda 1000'den Fazla Can Aldı!
Trump'tan Kuzey Kore Liderine Teşekkür...
Trump'tan Kuzey Kore Liderine Teşekkür...
27 yaşında ama hastalığı yüzünden onlarca yaş daha yaşlı görünüyor
27 yaşında ama hastalığı yüzünden onlarca yaş daha yaşlı görünüyor
Türkiye'den Tunus'a 200 milyon dolar kredi
Türkiye'den Tunus'a 200 milyon dolar kredi
Suriye'de Esed rejimine karşı en büyük askeri grup oluşturuldu
Suriye'de Esed rejimine karşı en büyük askeri grup oluşturuldu
Filipinler'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Filipinler'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Meksika'da çatışma: 5 ölü
Meksika'da çatışma: 5 ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim