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Zimbabve'de Ortalık Savaş Alanına Dönünce Asker Sokağa İndi!

Zimbabve'de 37 yılın ardından yapılan ilk seçimler sonucunda iktidar partisinin seçimi kazanmasına karşı çıkan muhalifler başkent Harare'de polisle çatıştı. Olayları sonlandırmak için asker sokağa indi.

Zimbabve'de Ortalık Savaş Alanına Dönünce Asker Sokağa İndi!

Zimbabve'de 37 yılın ardından yapılan ilk seçimler sonucunda iktidar partisinin seçimi kazanmasına karşı çıkan muhalifler başkent Harare'de polisle çatıştı. Olayları sonlandırmak için asker sokağa indi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:31
Zimbabve'de Ortalık Savaş Alanına Dönünce Asker Sokağa İndi!

Zimbabve'de Ortalık Savaş Alanına Dönünce Asker Sokağa İndi!

Zimbabve'de 37 yılın ardından yapılan ilk seçimler sonucunda iktidar partisinin seçimi kazanmasına karşı çıkan muhalifler başkent Harare'de polisle çatıştı. Olayları sonlandırmak için asker sokağa indi

Zimbabve'de 37 yılın ardından yapılan ilk seçimler sonucunda, ülke karıştı. Seçimleri diktatör darbeyle Mugabe'yi deviren ve ülkenin başına geçen Emerson Mnangagwa'nın partisi ZANU-PF'nin kazandığının açıklanması, muhalifleri sokağa döktü. Seçim sonucuna itiraz eden Demokratik Değişim Hareketi Partisi (MDC) taraftarları, Afrika ülkesinin başkenti Harare'de polisle çatıştı. Hemen ardından, askeri birlikler caddelerde belirdi.

30 SANDALYEYE DAHA İHTİYACI VAR

Reuters haber ajansı, Harare üstünde orduya ait helikopterlerin uçtuğunu ve otomatik silah seslerinin duyulduğunu bildiriyor. Ajans , en az bir kişinin öldüğünü duyurdu. Reuters ve AP, alevlerin yükseldiği sokaklar ve Mnangagwa'nın posterlerini taşlayan protestocuların fotoğraflarını geçiyor. Açıklanan sonuçlara göre, ZANU-PF 209 sandalyeli parlamentoda 109 sandalyeye ulaştı. Sandıktan 41 sandalye çıkardığı duyurulan MDC, daha önce de hile ve usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Ülkede oy sayımı henüz bitmiş değil, 58 milletvekilini hangi partilerin kazandığı belirsizliğini koruyor. ZANU-PF'nin üçte iki çoğunlukla anayasayı değiştirebilmek için 30 sandalyeye daha ihtiyacı var.

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