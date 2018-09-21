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Zimbabve'de Kolera Salgını 32 Can Aldı

Zimbabve’nin başkenti Harare’de ortaya çıkan kolera salgınında şu ana kadar 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zimbabve'de Kolera Salgını 32 Can Aldı

Zimbabve’nin başkenti Harare’de ortaya çıkan kolera salgınında şu ana kadar 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Eylül 2018 Cuma 11:28
Zimbabve'de Kolera Salgını 32 Can Aldı

Zimbabve’nin başkenti Harare’de ortaya çıkan kolera salgınında şu ana kadar 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Harare Sağlık Direktörü Clemence Duri, yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 bin 500 kişiyi etkileyen salgının 32 kişinin ölümüne yol açtığını söyledi.


Ay başında ortaya çıkan salgının yavaş yavaş kontrol altına alındığını dile getiren Duri, "Salgın başladığında bine yakın olan günlük şüpheli hasta sayısı şu anda ortalama 150’ye kadar düştü." ifadesini kullandı.


Hastalığın diğer bölgelere ulaşmasını önlemek için başkentte olağanüstü hal ilan edilirken, tüm kamuya açık etkinlikler de iptal edilmişti.


Hastalığın, altyapının yetersiz olduğu şehirde, halkın kuyulardan çekilen kirli suyun kullanması nedeniyle çıktığı belirtiliyor. 


Son Güncelleme: 21.09.2018 16:30
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