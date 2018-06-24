Zimbabve'de devlet başkanı'na suikast girişimi

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın seçim mitingi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.



Devlet Başkanı Sözcüsü George Charamba, Devlet Başkanı Mnangagwa'ya Bulawayo şehrindeki seçim mitingi sırasında suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı.



Mnangagwa'nın yara almadan kurtulduğu bombalı saldırıda, Devlet Başkanı Yardımcısı Kembo Mohadi ve bazı bakanların da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.





Devlet Başkanı Mnangagwa'nın güvenli bölgeye götürüldüğü bildirildi.Yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.Suikast girişiminin görüntüleri, devlet televizyonunda yayınlandı.