Zeki Ziya’nın kızı defile düzenliyor.

Köşe yazarımız Alihan Pehlivan agaca cikan polisi ve "gardaşlar"ı yazdi. Bugünkü yazısını okumak için http://www.kibrismanset.com/md.asp?id=45&/kibris-manset/alihan-pehlivan/zeki-ziyanin-kizi-defile-duzenliyor_.html
Son Güncelleme: 20.10.2011 06:30
Köşe yazarımız Alihan Pehlivan ağaca çıkan polisi ve "gardaşlar"ı yazdı
Köşe yazarımız Alihan Pehlivan agaca cikan polisi ve "gardaşlar"ı yazdi. Bugünkü yazısını okumak için http://www.kibrismanset.com/md.asp?id=45&/kibris-manset/alihan-pehlivan/zeki-ziyanin-kizi-defile-duzenliyor_.html