Zehri bileklerine sürmüş

Rowley’nin erkek kardeşi Matthew, İngiliz basınına verdiği demeçte, kardeşinin en son hatırladığı şeyin, Sturgess’in bileklerine sürdüğü parfüm olduğunu söylediğini aktardı. Charlie Rowley kardeşine, parfümün amonyak gibi koktuğunu da iddia etti.

44 yaşındaki Sturgess geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Polis, Amesbury’de yaşayan çiftin, eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın Mart ayı başında Salisbury’de zehirlenmesinde kullanılan şişe veya şırınga ile temas etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. Yerel basın, Sturgess’in Salisbury kentinde bulduğu bir parfüm şişesini yanında getirdiğini iddia etmişti.