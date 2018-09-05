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Zarif\'ten İdlib Açıklaması

Tahran, 5 Eylül 18 : İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye\'de

Zarif\'ten İdlib Açıklaması

Tahran, 5 Eylül 18 : İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye\'de

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:50
Zarif\'ten İdlib Açıklaması
Tahran, 5 Eylül 18 : İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye\'de "halka en az zararı vererek teröristleri İdlib\'den çıkarmaya çalıştıklarını" öne sürdü.

İran Meclisi İmar Komisyonu ile yaptığı görüşmenin ardından devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Zarif, İdlib\'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zarif, Suriye\'de "halka en az zararı vererek teröristleri İdlib\'den çıkarmaya çalıştıklarını" ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump\'ınTwitter\'da Suriye hakkında yaptığı paylaşımı eleştiren Zarif, Trump\'ın bulanık ortamı kendi iç siyasi hedefleri için kullanmak istediğini söyledi. 

Trump\'ın ABD kamuoyundaki durumunun iyi olmadığını ve bir kere daha Suriye halkı aleyhine atacağı adımlarla bunu düzeltmek istediğini savunan Zarif, "ABD\'lilerin aşırılık ve terörizmle mücadelede iyi bir sabıkası olmadığı" görüşünü dile getirdi.

Zarif, Trump\'ın kendisinin de daha önce bu olumsuz sabıkaya işaret ettiğini hatırlatarak, "ABD\'nin Suriye konusunda kenarda durması ve hiç kimsenin Suriye\'deki durumdan kendi iç siyasi hedefleri için yararlanmaması gerektiğini" ifade etti. 

İran Dışişleri Bakanı Astana süreci ve Suriye\'deki gerginliği azaltma görüşmelerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Halihazırda Suriye\'de aşırılık ve terörizmle mücadele edenler işlerine devam etmelidir. Bunlar da Suriye\'de Astana ve barış süreciyle gerginliğin azaltılması için en uygun adımları atanlardır. Eğer başkaları müdahale etmezse bu süreci daha iyi bir şekilde ve başarıyla neticelendirebiliriz."

Zarif ayrıca Suriye ve Irak\'ın yeniden imarı konusunda ülkesinin oynadığı rolün kazan-kazan ilişkisi üzerine kurulduğunu vurgulayarak, bu desteğin İran\'ın teknik ve mühendislik alanlarında çalışmalar yürüten güçlü şirketlerine de önemli bir katkı olduğunu belirtti.

(AA/RU/ŞEB)
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