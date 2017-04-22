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22 Nisan 2017 Cumartesi 14:02

Zaman Aşımına 4 Dakika Kala İdam Ettiler!

Zaman Aşımına 4 Dakika Kala İdam Ettiler!
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Zaman Aşımına 4 Dakika Kala İdam Ettiler!

ABD'de 24 yıldır hapiste olan bir suçlunun idam cezası zaman aşımına 4 dakika kala uygulandı. Tartışma yaratan cezanın zehirli iğnelerin kullanma tarihinin geçmek üzere olduğu için uygulandığı iddia edildi.

ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde 1993 yılında bir kadını demirle döverek öldürmekten ceza alan 51 yaşındaki Ledel Lee idam edildi. Lee'nin cezasının zaman aşımına uğramasına 4 dakika kala infaz edildiği ortaya çıktı.

İnfazlarda kullanılan zehirli iğnelerin son kullanma tarihinin bitmek üzere olduğu bunun için idamların yapıldığı öne sürülüyor.

Ülkede büyük tartışmaya yol açan infaz kararlarının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler idam cezasının tamamen kaldırılması çağrısı yaptı.

 
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