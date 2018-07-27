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Yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması bu gece

Yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması bu gece

27 Temmuz 2018 Cuma 19:07
Yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması bu gece

Yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması bu gece

21. yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması bu gece gerçekleşecek. 22.30 itibarıyla Türkiye'den de izlenebilecek tutulma, 1 saat 43 dakika sürecek.

Bu gece gerçekleşecek "Kanlı Ay" tutulması, 21. yüzyılın en uzun süren tutulması olacak.

27 Temmuz Cuma ve 28 Temmuz Cumartesi, hava şartlarının iyi olması, tam ay tutulmasının gökyüzünde güzel bir şekilde izlenebilmesine olanak sağlayacak.

Türkiye saatiyle tam tutulma 22.30 - 00.13 saatleri arasında yaklaşık 1 saat 43 dakika sürecek.

Tam tutulma başlangıcı 22.30, tutulma ortası 23.22, tam tutulma bitişi 00.13 ve parçalı tutulma bitişi 01.19'da gerçekleşecek. 

Tam Kanlı Ay tutulması neredeyse dünyanın tüm bölgelerinden görülebilecek. Yalnızca Grönland, Kanada ve ABD, bu kanlı ay tutulmasından mahrum kalacak.

Muhteşem manzara İngiltere'den tüm akşam boyunca izlenebilecek.

20.50'de yükselmeye başlayacak olan Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek.

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