banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94408
ALTIN
186.673
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.1007
EURO
5.3727
Mazbatalar Yarın Dağıtılıyor...
Mazbatalar Yarın Dağıtılıyor
Hotel mutfağını boşalttı
HOTEL MUTFAĞINI BOŞALTTI
Uyuşturucu balkondan düşürdü
UYUŞTURUCU BALKONDAN DÜŞTÜ
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

“Yüzyılın Anlaşması“, “Gazze Anlaşması“na Dönüştü

 Filistin yönetimi, ABD'nin Filistin meselesinin çözümü için planladığı "Yüzyılın Anlaşması"nın, Filistin tutumunu bölmek için "Gazze Anlaşması"na dönüştüğünü belirtti.

“Yüzyılın Anlaşması“, “Gazze Anlaşması“na Dönüştü

 Filistin yönetimi, ABD'nin Filistin meselesinin çözümü için planladığı "Yüzyılın Anlaşması"nın, Filistin tutumunu bölmek için "Gazze Anlaşması"na dönüştüğünü belirtti.

26 Haziran 2018 Salı 17:56
“Yüzyılın Anlaşması“, “Gazze Anlaşması“na Dönüştü

 Filistin yönetimi, ABD'nin Filistin meselesinin çözümü için planladığı "Yüzyılın Anlaşması"nın, Filistin tutumunu bölmek için "Gazze Anlaşması"na dönüştüğünü belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Filistin meselesinin çözümü için planladığı "Yüzyılın Anlaşması"nın, Filistin tutumunu bölme amacıyla "Gazze Anlaşması"na dönüştüğünü ifade etti.

Ebu Rudeyne buna karşın Filistin'in dik duruşu, ulusal değerlere bağlılığı, Arap ülkelerinin Kudüs meselesine karşı çıkan tutumu, Filistin davasını insani bir davaya dönüştürmeyi amaçlayan Gazze Anlaşması fikri üzerine kurulu Yüzyılın Anlaşması'nı başarısızlığa uğrattığını kaydetti.

Ebu Rudeyne, bazı şüpheli kesimlerin kötü amaçları, komploları neticesinde ABD yönetiminin, Kudüs ve mülteciler meselesini ortadan kaldırmaya çalışması, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal etmesinin Filistin, Arap ve tüm dünya tarafından karşı çıkılan Gazze Anlaşması'nın yolunu açtığını zannettiğini belirtti.

Tüm öneri, fikir ve vehimlerin Filistin ulusal kimliğini ortadan kaldırmayı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurma yönündeki ulusal projeyi katletme amacı taşıdığını kaydeden Ebu Rudeyne, bunların ABD'nin açıklamalarındaki gibi barış sürecinde ilerleme amacı gütmediğini aktardı.
Ebu Rudeyne, bazı kesimlerin bu tür önerilerle işbirliği çabalarına karşı uyarıda bulunarak, Filistin ulusal kimliğine ve ulusal projesine dokunmayı amaçlayan şüpheli öneriler karşısında, Filistin kimliğini, toprağını ve Kudüs'ü korumak için cesurca ulusal tutum ve duruş sergilemek gerektiğini kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, Ortadoğu turuna çıkan ABD'li heyetin Gazze Şeridi için mali anlaşma yapmayı istediğini ifade ederek, "Şu anda, Filistinli mültecileri misafir eden ülkelere doğrudan yardım yaparak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nı (UNRWA) ortadan kaldırmayı ve UNRWA'dan ayrı Gazze Şeridi için 'insani krizin çözümü' adı altında Gazze Şeridi için mali anlaşma yapmayı istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail gazetesi "Hareetz"in geçen hafta İsrailli bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'li heyetin, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde Gazze Şeridi'ne yardım hedefiyle kurulacak projelere yüz milyonlarca dolar yatırım yapmaları için bazı Arap ülkelerini ikna etmeye çalıştığı ifade edilmişti.

"‎‎Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planı görüşmek üzere geçen hafta Ortadoğu turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, geçen hafta Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmiş ancak Filistinli yetkililerle herhangi bir görüşmeleri olmamıştı.

Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

 


banner288
Son Güncelleme: 26.06.2018 21:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD, İran Ambargosu İçin "4 Kasım Son" Deyip Müttefiklerini Tehdit Etti:
ABD, İran Ambargosu İçin "4 Kasım Son" Deyip Müttefiklerini Tehdit Etti:
İbadi: Kandil'de tırmanış var! Asla izin vermeyiz!
İbadi: Kandil'de tırmanış var! Asla izin vermeyiz!
6 GÜN KELEPÇELİ TUTULAN MODEL: ÖLMEMEK İÇİN İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİM
6 GÜN KELEPÇELİ TUTULAN MODEL: ÖLMEMEK İÇİN İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİM
ABD, Türkiye'nin S-400 Alması Durumunda Yaptırım Uygulayacağını Açıkladı
ABD, Türkiye'nin S-400 Alması Durumunda Yaptırım Uygulayacağını Açıkladı
İnsan Spermindeki Protein Ebola'nın Yayılma Riskini Arttırıyor...
İnsan Spermindeki Protein Ebola'nın Yayılma Riskini Arttırıyor...
"Juncker: “AB'nin Kırılganlığı Artıyor”
"Juncker: “AB'nin Kırılganlığı Artıyor”
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'ın Getirdiği Seyahat Yasağına Onay
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'ın Getirdiği Seyahat Yasağına Onay
Amerikan Yahudi Cemaati İsrail’den Uzaklaşıyor...
Amerikan Yahudi Cemaati İsrail’den Uzaklaşıyor...
Dünyada Uyuşturucu Trafiği Rotaları Çeşitleniyor...
Dünyada Uyuşturucu Trafiği Rotaları Çeşitleniyor...
Prens William, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla Görüştü
Prens William, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla Görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim