“Yüzyılın Anlaşması“, “Gazze Anlaşması“na Dönüştü

Filistin yönetimi, ABD'nin Filistin meselesinin çözümü için planladığı "Yüzyılın Anlaşması"nın, Filistin tutumunu bölmek için "Gazze Anlaşması"na dönüştüğünü belirtti.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Filistin meselesinin çözümü için planladığı "Yüzyılın Anlaşması"nın, Filistin tutumunu bölme amacıyla "Gazze Anlaşması"na dönüştüğünü ifade etti.



Ebu Rudeyne buna karşın Filistin'in dik duruşu, ulusal değerlere bağlılığı, Arap ülkelerinin Kudüs meselesine karşı çıkan tutumu, Filistin davasını insani bir davaya dönüştürmeyi amaçlayan Gazze Anlaşması fikri üzerine kurulu Yüzyılın Anlaşması'nı başarısızlığa uğrattığını kaydetti.



Ebu Rudeyne, bazı şüpheli kesimlerin kötü amaçları, komploları neticesinde ABD yönetiminin, Kudüs ve mülteciler meselesini ortadan kaldırmaya çalışması, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal etmesinin Filistin, Arap ve tüm dünya tarafından karşı çıkılan Gazze Anlaşması'nın yolunu açtığını zannettiğini belirtti.



Tüm öneri, fikir ve vehimlerin Filistin ulusal kimliğini ortadan kaldırmayı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurma yönündeki ulusal projeyi katletme amacı taşıdığını kaydeden Ebu Rudeyne, bunların ABD'nin açıklamalarındaki gibi barış sürecinde ilerleme amacı gütmediğini aktardı.

Ebu Rudeyne, bazı kesimlerin bu tür önerilerle işbirliği çabalarına karşı uyarıda bulunarak, Filistin ulusal kimliğine ve ulusal projesine dokunmayı amaçlayan şüpheli öneriler karşısında, Filistin kimliğini, toprağını ve Kudüs'ü korumak için cesurca ulusal tutum ve duruş sergilemek gerektiğini kaydetti.



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, Ortadoğu turuna çıkan ABD'li heyetin Gazze Şeridi için mali anlaşma yapmayı istediğini ifade ederek, "Şu anda, Filistinli mültecileri misafir eden ülkelere doğrudan yardım yaparak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nı (UNRWA) ortadan kaldırmayı ve UNRWA'dan ayrı Gazze Şeridi için 'insani krizin çözümü' adı altında Gazze Şeridi için mali anlaşma yapmayı istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.



İsrail gazetesi "Hareetz"in geçen hafta İsrailli bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'li heyetin, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde Gazze Şeridi'ne yardım hedefiyle kurulacak projelere yüz milyonlarca dolar yatırım yapmaları için bazı Arap ülkelerini ikna etmeye çalıştığı ifade edilmişti.



"‎‎Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planı görüşmek üzere geçen hafta Ortadoğu turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, geçen hafta Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmiş ancak Filistinli yetkililerle herhangi bir görüşmeleri olmamıştı.



Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.



