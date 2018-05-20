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Yüzüne kezzap atılan İtalyan güzelin son hali

Eski İtalya güzeli Gessica Notaro, geçtiğimiz Ocak ayında asitli saldırıya uğramıştı. Pes etmeyen ve yoluna devam eden Gessica, cesareti ve özgüveniyle alkış topladı...

Yüzüne kezzap atılan İtalyan güzelin son hali

Eski İtalya güzeli Gessica Notaro, geçtiğimiz Ocak ayında asitli saldırıya uğramıştı. Pes etmeyen ve yoluna devam eden Gessica, cesareti ve özgüveniyle alkış topladı...

20 Mayıs 2018 Pazar 17:50
Yüzüne kezzap atılan İtalyan güzelin son hali

Eski İtalya güzeli Gessica Notaro, geçtiğimiz Ocak ayında asitli saldırıya uğramıştı. Pes etmeyen ve yoluna devam eden Gessica, cesareti ve özgüveniyle alkış topladı...

Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

Eski İtalya güzeli Gessica Notaro ile Jorge Edson Tavares, ilişkilerini geçen yaz bitirmişti.

Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

Ancak ayrılmak istemeyen Tavares, Notaro'yu tehdit etmişti. Eski İtalya güzeli, 2017 yılının ocak ayında eski erkek arkadaşı tarafından asitli saldırıya uğramıştı.

Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

29 yaşındaki kadın saldırıda bacağından ve kalçasından da yaralanmış, ayrıca bir gözünü de kaybetmişti.

Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

O günden bu yana pek çok badireler atlatan Gessica Notaro, şimdilerde hayatını kadına karşı şiddeti durdurmaya adadı.

Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

Kadına karşı şiddetle her anında mücadele eden Notaro, aynı zamanda Dancing with The Stars'ın (Yıldızlarla Dans) İtalya versiyonunda mücadele ediyor.

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Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

Hayata sıkı sıkıya bağlı olan genç kadın verdiği röportajlarda, "Kadınların ölmesine izin vermeyin" çağrısında bulunuyor.

Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

Öte yandan eski erkek arkadaşının avukatları, Notaro'nun dans yarışmasına katılarak şöhret peşinde olduğunu iddia ediyor.

Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

İşte kadına şiddete karşı var gücüyle mücadele eden Gessica Notaro'nın son görünümünden kareler...

Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

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Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

Yüzüne Kezzap Atılan İtalyan Güzelin Son Hali

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