Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ocak 2017 Cumartesi 06:29

YÜZLERCE KEDİ "KUŞ GRİBİ" KARANTİNASINDA

YÜZLERCE KEDİ 'KUŞ GRİBİ' KARANTİNASINDA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
ABD'nin New York kentinde yüzlerce kedi, bulaşıcı "kuş gribi" hastalığına karşı karantinaya alındı.

Kentteki büyük bir hayvan kurtarma organizasyonu tarafından işletilen hayvan barınaklarında kuş gribi vakası görülmesi ve veterinerlerden birinin bu hastalığa yakalanması nedeniyle yüzlerce kedinin karantinaya alındığı bildirildi.

New York Sağlık İdaresi, kuş gribi hastalığına yol açan H7N2 virüsünün evcil kedilere bulaştığı ve bu nedenle söz konusu hayvanların karantinaya alındığını duyurdu.

Kentteki hayvan barınaklarında 500 kedinin bulunduğu ve testlerin ardından bunlardan 386'sında kuş gribi virüsüne rastlandığı belirtildi.

New York'taki virüsün öncelikle geçen kasım ayında, NYC Hayvan Bakım Merkezinin işlettiği Manhattan'daki hayvan barınaklarında bulunan kedilerde görüldüğü, ardından Queens ve Brooklyn barınaklardaki kedilere de bulaştığı kaydedildi.

New York Sağlık İdaresinin açıklamasında, evlerine kedi alan New Yorklulardan, virüs konusunda uyanık olmaları ve bu konuda gerekli önlemleri almaları istendi.

Kuş gribinin, yüksek ateş, burun akması, hapşırma, öksürme ve gözlerde sulanma gibi belirtileri bulunuyor.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Milyon Dolar Değerinde Altın Taşıyan Uçak Düştü 1 Milyon Dolar Değerinde Altın Taşıyan Uçak Düştü
Katil Hemşire 14 Yaşlıyı Öldürmüş Katil Hemşire 14 Yaşlıyı Öldürmüş
GUTERRES: “ÇÖZÜME YAKLAŞMA NOKTASINDAYIZ” GUTERRES: “ÇÖZÜME YAKLAŞMA NOKTASINDAYIZ”
TAYVAN NÜKLEER SANTRALLERİNİ KAPATIYOR TAYVAN NÜKLEER SANTRALLERİNİ KAPATIYOR
KIBRIS MÜZAKERELERİNDE KRİTİK CENEVRE ZİRVESİ KIBRIS MÜZAKERELERİNDE KRİTİK CENEVRE ZİRVESİ
"İNGİLTERE'DEN KIBRIS İÇİN TAM DESTEK" "İNGİLTERE'DEN KIBRIS İÇİN TAM DESTEK"
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

1 Milyon Dolar Değerinde Altın Taşıyan Uçak...

Haberi Oku