Yüzlerce Kadını Ağlattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ordudaki başarılı askerleri ödüllendirmek için bu kez farklı bir tören düzenledi. Kuzey Kore lideri Kim, Kuzey Kore ordusunda örnek gösterilen askerlerin eşleriyle buluştu.



Sanki bahar şenliklerine gelmiş gibi renkli elbiseler giyen asker eşleri, liderleri Kim Jong Un'u karşılarında görünce duygulu anlar yaşandı.

Tören boyunca Kim Jong Un'u sürekli alkışlayan kadınlar, sevinç gözyaşlarına engel olamadı.Kadınlar sevinç gözyaşları dökerken, Kuzey Kore lideri ve üst düzey komutanların oldukça sakin oldukları gözlendi.



Tören başlayınca da ilginç bir protokol uygulandı. Yüzlerce kadın arkada ayakta beklerken, Kim ve iki komutanı ön tarafa konulan sandalyelerin üzerine oturdu.