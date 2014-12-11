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Yüzlerce Kadını Ağlattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başarılı askerleri ödüllendirmek için bu kez farklı bir tören düzenledi. Törene aynı tür elbiselerle katılan yüzlerce asker eşi hüngür hüngür ağladı.

Yüzlerce Kadını Ağlattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başarılı askerleri ödüllendirmek için bu kez farklı bir tören düzenledi. Törene aynı tür elbiselerle katılan yüzlerce asker eşi hüngür hüngür ağladı.

11 Aralık 2014 Perşembe 11:52
Yüzlerce Kadını Ağlattı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ordudaki başarılı askerleri ödüllendirmek için bu kez farklı bir tören düzenledi. Kuzey Kore lideri Kim, Kuzey Kore ordusunda örnek gösterilen askerlerin eşleriyle buluştu.

Sanki bahar şenliklerine gelmiş gibi renkli elbiseler giyen asker eşleri, liderleri Kim Jong Un'u karşılarında görünce duygulu anlar yaşandı.
Tören boyunca Kim Jong Un'u sürekli alkışlayan kadınlar, sevinç gözyaşlarına engel olamadı.Kadınlar sevinç gözyaşları dökerken, Kuzey Kore lideri ve üst düzey komutanların oldukça sakin oldukları gözlendi.

Tören başlayınca da ilginç bir protokol uygulandı. Yüzlerce kadın arkada ayakta beklerken, Kim ve iki komutanı ön tarafa konulan sandalyelerin üzerine oturdu. 

Son Güncelleme: 11.12.2014 11:54
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Manşet
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