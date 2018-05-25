YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK MİLLİYETÇİLERİ ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Yurt Dışında yaşayan Türk Milliyetçileri Devlet Bahçeli’nin Alaattin ÇAKICI’yı ziyeret etmesinin ardından, hükümet yetkililerinin Devlet Bahçeli’ye ziyaret nedeni ile tepkilerini dile getirmişlerdi.

Bu tepkilere sessiz kalmayan Yurt Dışında Yaşayan Türk Milliyetçileri ise Kendi Twitter hesaplarından çok önemli açıklamalar yaptılar..

İŞTE O AÇIKLAMA…! Bugün Türkiye'deki gündemi internette takip ettik. Sayın Devlet Bahçeli'nin Erdemli davranışını Türkiye'deki ve Avrupa'daki Türkler olarak sevinçle karşıladık, onur duyduk. Süleyman Soylu Sayın Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etmesini içine sindirememiş. Lideri olan RTE nin ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İslami terörist örgüt lideri rahmetli Salih Mirzabeyoğlu ile görüşmesini nasıl sindirdi.

Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu Türkiye ve Dünya kamuoyunun gözü önünde RTE nin Sedat Peker ile fotoğraf çektirmesine Hatun gibi niye sustular. İlnur Çevik denen gazeteci, CIA ile yakın dost olan Barzani'nin ticari ortağı, RTE nin danışmanı olan bu şahıs seçimlerden sonra çözüm süreci yeniden gündeme gelebilir dedi, bu söz çok anlamlı.

Bizler Avrupa'da yaşayan Türkler olarak Doğu Akdeniz ile gelişen kapalı kapılar ardında ABD, İngiltere ve İsrail ile yapılan anlaşmayı da biliyoruz. Türk milliyetçileri lideri olan MHP Genel Başkanı ve ülkücülerin Ağabeyi Sayın Devlet Bahçeli'nin Devletimize bakış açısıda adı gibi ruhunun her zerresinin devlet bekası olduğunu Türkiye ve Yurtdışında yaşayan milliyetçiler olarak bilmekteyiz. Bu tavır ve davranışından dolayı bu Aziz Millet ona şükranlarını sunmaktadır. Kamuoyuna Saygılarımızla, Arz Ederiz.