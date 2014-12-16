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Yunanistan'ın Eski Ekonomi Ve Maliye Bakanı Papantoniou

Yunanistan'ın eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Yannos Papantoniou, "Rusya'dan yeni boru hattı projesi, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz gaz paylaşımı tartışmasının çözümü için altın fırsat" dedi.

Yunanistan'ın Eski Ekonomi Ve Maliye Bakanı Papantoniou

Yunanistan'ın eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Yannos Papantoniou, "Rusya'dan yeni boru hattı projesi, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz gaz paylaşımı tartışmasının çözümü için altın fırsat" dedi.

16 Aralık 2014 Salı 12:25
Yunanistan'ın Eski Ekonomi Ve Maliye Bakanı Papantoniou
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"RUSYA'DAN YENİ BORU HATTI PROJESİ, KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ GAZ PAYLAŞIMI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ALTIN FIRSAT"

Yunanistan'ın eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Yannos Papantoniou, "Rusya'dan yeni boru hattı projesi, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz gaz paylaşımı tartışmasının çözümü için altın fırsat" dedi.

Doğu Akdeniz doğalgazının paylaşımına ilişkin AA'ya değerlendirmede bulunan Papantoniou, Kıbrıs'ın siyasi statüsüne ilişkin 60 yıllık çözümsüzlüğün ancak doğalgaz gibi bulunduğunda hızlıca çıkarılması gereken bir kaynak sayesinde çözülebileceğini söyledi.

Papantoniou, ülkesinin "Mısır'ı bölgedeki gaz tartışmasına isteyerek sürükleyip sürüklemediği" sorusuna, "Mısır ve Yunanistan'ın tarih boyunca iyi ilişkileri oldu. Mısır, Doğu Akdeniz'in bir parçası, bu oyuna dahil olmaması neredeyse imkansızdı. Mısır'ın da konuda söz hakkı olmalı. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynakları paylaşımına ilişkin tüm soruların cevabı, Kıbrıs sorununun çözümünde" yanıtını verdi.

Rusya'nın Türkiye'den geçecek yeni boru hattı teklifine ilişkin Papantoniou, bu projenin, bir ayağının Türkiye, diğerinin Yunanistan olması dolayısıyla iki ülkenin işbirliğini geliştirmesi ve Kıbrıs sorununun çözümü için altın fırsat olduğunu belirtti.

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