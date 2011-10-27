Yunanistan'ın borçlarının yarısı siliniyor

Avrupa’nın liderleri, Yunanistan’ın borcunu yarı yarıya azaltan ve mali yardım paketini yaklaşık 1 trilyon euroya çıkaran yeni anlaşmalar sayesinde euro krizini aşmayı başardı.

Bugün erken saatlerde varılan anlaşma kapsamında, Yunanistan yeni yıla girildiğinde 100 milyar euro yardım alacak. Anlaşma kapsamında, Atina’nın tahvillerinin yarısı yeni borçlara çevrilecek.

Avrupa ülkeleri arasında büyük gerilime neden olan mali yardım paketi üzerinde anlaşma, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Uluslararası Para Fonu’nun Başkanı Christine Lagarde arasında yapılan görüşmeler sonucunda yapıldı.