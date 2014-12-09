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Yunanistan'ı Kurtarma Programının Vadesi Uzatıldı

Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları bu yıl sonunda dolan Yunanistan'ı kurtarma programının vadesini 2 ay uzatma kararı aldı.

Yunanistan'ı Kurtarma Programının Vadesi Uzatıldı

Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları bu yıl sonunda dolan Yunanistan'ı kurtarma programının vadesini 2 ay uzatma kararı aldı.

09 Aralık 2014 Salı 07:46
Yunanistan'ı Kurtarma Programının Vadesi Uzatıldı
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EURO BÖLGESİ EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI YIL SONUNDA VADESİ DOLAN KURTARMA PROGRAMINI 2 AY UZATTI

 Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları bu yıl sonunda dolan Yunanistan'ı kurtarma programının vadesini 2 ay uzatma kararı aldı.

Brüksel'de toplanan Euro Grubu'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın mali programında 5'inci gözden geçirmenin yıl sonuna kadar tamamlanamayacağından hareketle Atina'dan yapılan 2 ay uzatım talebinin uygun görüldüğü belirtildi.

2010'dan beri Euro Bölgesi ve IMF'nin ortaklığında 240 milyar avroluk iki kurtarma paketini uygulamakta olan Yunanistan, 2015'le birlikte piyasalara geri dönmeyi hedefliyordu.

Yunanistan hükümetinin ekim ayında bu niyetini açıklaması piyasalarda olumsuz karşılanmış, Yunan tahvil faizleri yükselmişti.

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