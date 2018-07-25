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Yunanistan’daki yangında 76’ya ulaşan can kaybı daha da artabilir

Yunanistan’daki yangında 76’ya ulaşan can kaybı daha da artabilir

25 Temmuz 2018 Çarşamba 06:40
Yunanistan’daki yangında 76’ya ulaşan can kaybı daha da artabilir

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangında bilanço ağırlaşıyor.  Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden yerleşim bölgelerine sıçrayan alevler, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.
İtfaiye Teşkilatından alınan bilgiye göre, yangınlarda 76 kişi yaşamını yitirdi.  Yangınlarda ayrıca 23'ü çocuk 164 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 11'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. 
Bölgede arama çalışmaları devam ederken, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor. Ölü sayısının da yükselmesinden endişe ediliyor. 
Yunanistan Yüksek Mahkemesi, yangınlar için soruşturma açılması emri verirken, ölenlerin kimlik tespit çalışmalarına da başlandı. Ülkede yaşanan felaket nedeniyle 3 günlük yas ilan edilmiş durumda. 
 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 09:58
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