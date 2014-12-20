Yunanistan'daki Gençlerden Gazze'ye Destek Eylemi

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MEYDANDAKİ IŞIKLARI SÖNDÜRDÜLER

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Gardenyas Meydanı'nda toplanan grup, Gazze'deki elektrik kesintilerini protesto için meydandaki ışıkları söndürerek mumlar yaktı.

Yunanistan Filistinli Öğrenciler Derneğinin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Gazze'deki elektrik kesintilerine dikkati çekmek amacıyla meydandaki ışıkları södürerek mumlar yaktı. Meydanda, mumlarla "Özgür Gazze" yazan göstericiler, bir süre bekledikten sonra dağıldı.

Filistin Öğrenciler Derneği Başkanı Usame El-Ramahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Gazze'de yaşanan zulmü, elimizden geldiği kadar Yunan halkına anlatmaya çalışıyoruz " dedi. Ramahi, bu tür eylemlerin Yunanistan'ın her kentinde yapılması gerektiğini söyleyerek, insanları bilinçlendirmenin önemini vurguladı.

(AA/RÇ/HÖ)