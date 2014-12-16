Yunanistan'daki Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Tur Yarın

Yunanistan'da öne alınan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu yarın düzenlenecek.

Yunan anayasasına göre, parlamento 5 günlük aralıklarla yapılan 3 tur oylama sonunda cumhurbaşkanı seçemezse meclis 10 gün içinde feshediliyor ve erken genel seçime gidiliyor. Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 300 sandalyeli parlamentonun, birinci ve ikinci turda 200, üçüncü turda ise 180 üyesinin oyunu alması gerekiyor.

Yunan medyası, 155 sandalyeye sahip olan koalisyon hükümetinin cumhurbaşkanı seçilebilmesi için üçüncü turda gerekli olan 180 oyu bulmasının zor olduğu konusunda birleşiyor.

YUNANİSTAN'DA MECLİS DAĞILIMI

Yunanistan'da, 300 sandalyeli parlamentoda koalisyon hükümetinin ortaklarından Yeni Demokrasi Partisi (ND) 127, Panhelenik Sosyalist Partisi (PASOK) 28, ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) 71, bağımsız milletvekilleri 24, Demokratik Sol (DHMAR) 10, Altın Şafak (Hrisi Avgi) 16,Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 12, Bağımsız Yunanlılar (ANEL) 12 milletvekili bulunduruyor.

Yunan hükümeti, ülkede hakim olan siyasi istikrarsızlığa son vermek amacıyla cumhurbaşkanı seçimini 3 ay öne almış, Başbakan Antonis Samaras'ın cumhurbaşkanı adayının Yeni Demokrasi Partisi'nden gelen eski Dışişleri Bakanı ve Yunanistan'ın eski AB Komiseri olan Stavros Dimas olduğu açıklanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI STAVROS DİMAS

Milletvekili Stavros Dimas 1941'de Korent'te doğdu. Atina Hukuk Fakültesi'ni bitiren Dimas, Londra ve New York üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yaptı. 1968-1975 yılları arasında New York'ta Wall Street'te daha sonra Dünya Bankası'nda çalışan Dimas, 1975'te Yunan Sanayi ve Kalkınma Bankası'nda (ETBA) Başkan Yardımcısı görevindeyken Yunanistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile yürüttüğü müzakerelerde komite üyeliği yaptı. 2011'de Lukas Papadimos başkanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nde Dışişleri Bakanı görevini üstlenen Dimas, Tarım, Enerji, Endüstri ve Teknoloji bakanlıklarında görev aldı, 2004'te AB İstihdam ve Sosyal Meseleler Komiseri oldu, daha sonra Çevre Komiserliği'nde görev aldı. Evli ve üç çocuk sahibi Dimas, iyi derecede İngilizce biliyor.

YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANLARI

Yunanistan'da, 1974'te Albaylar Cuntası'nın ardından parlamenter demokrasiye geçilmesinden bu yana görev yapan cumhurbaşkanları ve parlamentodan aldıkları destek şöyle:

Mihalis Stasinopulos, Aralık 1974-Haziran 1975, 206 oy

Konstantinos Çaços, Haziran 1975-Mayıs 1980, 210 oy

Konstantinos Karamanlis, Mayıs 1980-Mart 1985, 183 oy

Hristos Sarcetakis, Mart 1985-Nisan 1990, 183 oy

Konstantinos Karamanlis, Nisan 1990-Mart 1995, 152 oy

Kostis Stefanopulos, Mart 1995-Mart 2000, 181 oy

Kostis Stefanopulos, Mart 2000-Aralık 2004, 269 oy,

Karolos Papulyas, Aralık 2004 279 oy ve Şubat 2009 266 oy