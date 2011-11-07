Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yunanistan'da yeni hükümet göründü

Merkel, ‘Beni oraya getirmeyin’ resti çekti Atina’da yeni hükümete kapı açıldı...

Yunanistan'da yeni hükümet göründü

Merkel, ‘Beni oraya getirmeyin’ resti çekti Atina’da yeni hükümete kapı açıldı...

07 Kasım 2011 Pazartesi 08:10
Yunanistan'da yeni hükümet göründü
banner238

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, “Anlaşın. Aksi takdirde uçağa atlayıp Atina’ya geleceğim” resti çekmesinin ardından, ABD’de üniversite öğrencisi iken aynı evi paylaşan ve gençlik yıllarında ayrılmaz iki arkadaş olan Başbakan Papandreu ile Yeni Demokrasi’nin lideri Samaras hükümet için anlaşmaya vardı. Yeni hükümette başbakanın ve bakanların kimler olacağı bugün belirlenecek.

YUNANİSTAN’da Başbakan Yorgo Papandreu ve ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’nin (ND) lideri Andonis Samaras, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni yardım paketinin onaylanması için bir ‘işbirliği hükümeti’ kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas’ın daveti üzerine dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı konutunda biraraya gelen Papandreu ve Samaras, atılacak adımlar konusunda ilke anlaşmasına vardı.

Yeni hükümette başbakanın ve bakanların kimler olacağı bugün belirlenecek. Milli mutabakat hükümeti Düne kadar böyle bir hükümette yer almayacağını ve tek çözümün erken seçim olduğunu söyleyen Yeni Demokrasi’nin Başkanı Andonis Samaras, özellikle Avrupa’dan gelen tepkiler karşısında geri adım attı. Samaras, dün akşamki görüşme öncesinde “Papandreu istifa etsin sonra herşey yoluna girecek” açıklamasıyla anlaşmanın ilk sinyalini verdi.

Papandreu da olağanüstü topladığı bakanlar kurulunda “Hükümet görevini, başbakanı olmayı istemediğim geniş çaplı bir milli mutabakat hükümetine devredecektir” dedi. Ancak gün boyu Papandreu “Önce hükümette anlaşalım sonra istifa gelir”, Samaras ise “Önce istifa” diye direttiler. Rehn yine uyardı Diğer taraftan Papandreu, bakanlar kurulunu toplarken AB Komisyonu’nun Finans ve Mali ışler Sorumlusu Olli Rehn, “Geçen hafta Avrupalıların Yunanistan’a güvenleri sarsıldı. Yunanistan kendini Euro’nun dışında bırakabilecek bir yola girdi. şimdi güvenin tekrar kazanılması için Atina’da gayret sarfediliyor.

Yunanistan’ın 8 milyar Euro’luk 6’ncı kredi dilimini alabilmesi için mevcut parlamentonun yeni kurtarma paketini oylaması ve yeni ekonomik tedbirleri uygulaması gerekiyor. Büyük partilerin 100 milyar Euro’luk borcun silinmesi ve 130 milyar Euro’luk yeni kredi paketini kabul ettiklerine dair yükümlülük altına girmeleri hayati önem taşıyor” açıklamasını yaptı. Merkel’den müdahale resti Resmen doğrulanmamakla birlikte, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de hem Papandreu hem de Samaras’ı arayarak “Anlaşın. Aksi takdirde uçağa atlayıp Atina’ya geleceğim” dediği ileri sürüldü.

AB’nin bu müdahalesi üzerine, ABD’de üniversite öğrencisi iken aynı evi paylaşan ve gençlik yıllarında ayrılmaz iki arkadaş olan Papandreu ile Samaras parti çıkarlarını bir yana bırakmak zorunda kaldılar. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Papulyas’ın nezdinde yeni hükümetin pazarlığına oturdular. Papandreu ile Samaras bugün tekrar görüşerek yeni hükümetin içeriğini, programını ve süresini belirleyecekler.

Yeni koalisyon hükümetini çok zor bir dönem bekliyor BUGÜN kurulması beklenen yeni hükümet, hem 130 milyar Euro’luk yeni kurtarma paketi için AB, hem de 100 milyar Euro’luk borcun silinmesi için Yunan ve yabancı özel bankalarla pazarlık yapacak. Kredi anlaşması ve borcun silinmesi karşılığında Yunanistan’ın yeni kemer sıkma, vergi ve zam paketini hazırlayacak. Bunları parlamentodan geçirecek, kopması kesin grev ve protesto fırtınalarına karşı direnecek.

Sonunda da Yunanistan’ı muhtemelen şubat ayında erken genel seçimlere götürecek. Başbakanlık için en büyük aday Papadimos PAPANDREU’nun istifasının ardından Atina’da geçici başbakan olarak Ekonomi Bakanı Evangelos Venizelos, Avrupa Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Lukas Papadimos, eski AB Komisyonu üyesi ve halen ana muhalefetteki Yeni Demokrasi partisinin Başkan Yardımcısı Stavros Dimas ve eski Dışişleri Bakanlarından Petros Molivyatis’in adları geçiyor. Yunan medyası tarafından bu dört isim arasında en fazla Papadimos’a şans veriliyor.

Son Güncelleme: 07.11.2011 08:10
Anahtar Kelimeler:
PapandreuYunanistanAtinaMerkelYeni Hükümet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim