Yunanistan'da yeni hükümet göründü

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, “Anlaşın. Aksi takdirde uçağa atlayıp Atina’ya geleceğim” resti çekmesinin ardından, ABD’de üniversite öğrencisi iken aynı evi paylaşan ve gençlik yıllarında ayrılmaz iki arkadaş olan Başbakan Papandreu ile Yeni Demokrasi’nin lideri Samaras hükümet için anlaşmaya vardı. Yeni hükümette başbakanın ve bakanların kimler olacağı bugün belirlenecek.

YUNANİSTAN’da Başbakan Yorgo Papandreu ve ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’nin (ND) lideri Andonis Samaras, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni yardım paketinin onaylanması için bir ‘işbirliği hükümeti’ kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas’ın daveti üzerine dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı konutunda biraraya gelen Papandreu ve Samaras, atılacak adımlar konusunda ilke anlaşmasına vardı.

Yeni hükümette başbakanın ve bakanların kimler olacağı bugün belirlenecek. Milli mutabakat hükümeti Düne kadar böyle bir hükümette yer almayacağını ve tek çözümün erken seçim olduğunu söyleyen Yeni Demokrasi’nin Başkanı Andonis Samaras, özellikle Avrupa’dan gelen tepkiler karşısında geri adım attı. Samaras, dün akşamki görüşme öncesinde “Papandreu istifa etsin sonra herşey yoluna girecek” açıklamasıyla anlaşmanın ilk sinyalini verdi.

Papandreu da olağanüstü topladığı bakanlar kurulunda “Hükümet görevini, başbakanı olmayı istemediğim geniş çaplı bir milli mutabakat hükümetine devredecektir” dedi. Ancak gün boyu Papandreu “Önce hükümette anlaşalım sonra istifa gelir”, Samaras ise “Önce istifa” diye direttiler. Rehn yine uyardı Diğer taraftan Papandreu, bakanlar kurulunu toplarken AB Komisyonu’nun Finans ve Mali ışler Sorumlusu Olli Rehn, “Geçen hafta Avrupalıların Yunanistan’a güvenleri sarsıldı. Yunanistan kendini Euro’nun dışında bırakabilecek bir yola girdi. şimdi güvenin tekrar kazanılması için Atina’da gayret sarfediliyor.

Yunanistan’ın 8 milyar Euro’luk 6’ncı kredi dilimini alabilmesi için mevcut parlamentonun yeni kurtarma paketini oylaması ve yeni ekonomik tedbirleri uygulaması gerekiyor. Büyük partilerin 100 milyar Euro’luk borcun silinmesi ve 130 milyar Euro’luk yeni kredi paketini kabul ettiklerine dair yükümlülük altına girmeleri hayati önem taşıyor” açıklamasını yaptı. Merkel’den müdahale resti Resmen doğrulanmamakla birlikte, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de hem Papandreu hem de Samaras’ı arayarak “Anlaşın. Aksi takdirde uçağa atlayıp Atina’ya geleceğim” dediği ileri sürüldü.

AB’nin bu müdahalesi üzerine, ABD’de üniversite öğrencisi iken aynı evi paylaşan ve gençlik yıllarında ayrılmaz iki arkadaş olan Papandreu ile Samaras parti çıkarlarını bir yana bırakmak zorunda kaldılar. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Papulyas’ın nezdinde yeni hükümetin pazarlığına oturdular. Papandreu ile Samaras bugün tekrar görüşerek yeni hükümetin içeriğini, programını ve süresini belirleyecekler.

Yeni koalisyon hükümetini çok zor bir dönem bekliyor BUGÜN kurulması beklenen yeni hükümet, hem 130 milyar Euro’luk yeni kurtarma paketi için AB, hem de 100 milyar Euro’luk borcun silinmesi için Yunan ve yabancı özel bankalarla pazarlık yapacak. Kredi anlaşması ve borcun silinmesi karşılığında Yunanistan’ın yeni kemer sıkma, vergi ve zam paketini hazırlayacak. Bunları parlamentodan geçirecek, kopması kesin grev ve protesto fırtınalarına karşı direnecek.

Sonunda da Yunanistan’ı muhtemelen şubat ayında erken genel seçimlere götürecek. Başbakanlık için en büyük aday Papadimos PAPANDREU’nun istifasının ardından Atina’da geçici başbakan olarak Ekonomi Bakanı Evangelos Venizelos, Avrupa Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Lukas Papadimos, eski AB Komisyonu üyesi ve halen ana muhalefetteki Yeni Demokrasi partisinin Başkan Yardımcısı Stavros Dimas ve eski Dışişleri Bakanlarından Petros Molivyatis’in adları geçiyor. Yunan medyası tarafından bu dört isim arasında en fazla Papadimos’a şans veriliyor.