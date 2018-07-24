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Yunanistan’da yangın faciası: 20 ölü, 100’den fazla yaralı var

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çeşitli bölgelerde çıkan orman yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Yunanistan’da yangın faciası: 20 ölü, 100’den fazla yaralı var

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çeşitli bölgelerde çıkan orman yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

24 Temmuz 2018 Salı 06:15
Yunanistan’da yangın faciası: 20 ölü, 100’den fazla yaralı var

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çeşitli bölgelerde çıkan orman yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Hükümet sözcüsü Dimitris Çanakopulos, en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 100’den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Yüzlerce araç ve bina kullanılamaz hale geldi. Ölenlerin bazılarının araçlarıyla kaçmaya çalışırken alevlerin ortasında kaldığı aktarıldı.

Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle yangın hızla yayılırken, oluşan duman Atina'da gökyüzünü kapladı. Görüş mesafesinin birkaç metreye indiği Atina'yı Mora yarımadasına bağlayan otoyol ise trafiğe kapatıldı.

Yunanistan, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, uluslararası toplumdan yardım talep etti.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakan Vekili Nikos Kostas, yangınların kuşku uyandırıcı olduğunu belirterek, kundaklama ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi. Yunanistan’ın, 2007’den bu yana yaşadığı en büyük yangın felaketiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 09:40
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