Yunanistan'da Troyka İle Anlaşmazlık Giderilemiyor

BAŞBAKAN SAMARAS: "KİMSE YETERİNCE İŞ YAPMADIĞIMIZ İÇİN BİZİ AZARLAYAMAZ"

Mali krizle mücadele eden Yunanistan'ın kalkınma programının değerlendirileceği 8 Aralık Eurogrup toplantısına çok az bir süre kala AB, IMF ve ECB temsilcilerinden oluşan Troyka heyeti ile Yunan hükümeti arasında çıkan anlaşmazlık hala giderilemedi.

Troyka heyeti, kalkınma programını değerlendirmek üzere Atina'ya gelmek için, 2015 yılı bütçesinde öngörülen 3,6 milyar avroluk açığın kapatılmasına yönelik kesin koşullar öne sürerken, Yunan hükümeti, kreditörlerin taleplerini aşırı bularak, ortak bir noktada buluşmak için yoğun çaba gösteriyor.

Alınan bilgiye göre, mesleklerin serbestleştirilmesi, sendikacılık kanununun değiştirilmesi gibi halen askıda bulunan bazı reformların yıl sonuna kadar tamamlanmasını isteyen Troyka'nın talepleri arasında, bazı ürünlerle ilgili vergilerin ve KDV oranının arttırılması, 62 yaşın altındaki emekliliklerin iptal edilmesi ve en erken emeklilik yaşının en az 21,5 yıl sigorta primi ödenmesi koşuluyla 67 olarak değiştirilmesi bulunuyor.

"KİMSE BİZİ AZARLAYAMAZ"

Atina'da, Troyka'nın koşullarını hafifletecek uzlaşıcı bir anlaşma sağlanması amacıyla art arda toplantılar gerçekleştiren hükümetin ekonomi kurmaylarının tekliflerinin kreditörlerin temsilcileri tarafından sürekli reddedildiği haberleri verilirken, Başbakan Antonis Samaras, hükümetin krizle mücadelede beklenilenden fazlasını yaptığını belirterek, kimsenin Yunanistan'ı yeterince işler yapmadığı için azarlamaya hakkının bulunmadığını belirtti.

Ethnos gazetesinde yayımlanan makalesinde hükümetin krizle mücadelede beklenilenden fazlasını yaptığını, bundan sonra siyasi istikrarın önemli olduğunu savunan Samaras, "Yunanistan bütçe ile ilgili hedeflere bağlı kalmaya devam ederek reformları sürdürecek. Ancak, en önemlisi anlaşmalar sonrası dönemdeki siyasi istikrardır. Sonraki dönemle ilgili siyasi anlaşma Aralık'ta kesin olarak sağlanmalı" ifadesini kullandı.

Troyka heyeti, 1,5 ay önce Yunanistan'ın kalkınma programıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere geldiği Atina'dan, 2015 yılı bütçe tasarısı konusunda anlaşmazlık çıkması üzerine ayrılmıştı. Bütçe açığının ek vergiler ve kesintilerle kapatılmasını isteyen Troyka ayrıca Yunanistan'ın memorandumlar (yardım anlaşmaları) sonrasındaki dönemde reformları sürdüreceği konusunda ortak ülkelerin parlamentolarını ikna edecek bir önlem paketi kapsamında yükümlülük kabul etmesini de şart koşuyor. Troyka, bunların yerine getirilmemesi durumunda kalkınma programını değerlendirmek için Atina'ya gelmeyi reddediyor.