Yunanistan'da kriz

Yunanistan'da devam eden ekonomik çöküşe, son alınan referandum kararı sonrası siyasi çalkantılar da eklendi. Ülkede, Başbakan Yorgo Papandreu'nın istifa edeceği söylentileri yayılırken hükümete yakın kaynaklardan bu haberin doğru olmadığı bilgisi geldi.



İSTİFA EDECEK SÖYLENTİSİ

BBC'nin verdiği bilgilere göre, Papandreu yarım saat içinde istifasını sunacak. Papandreu'nun Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile kabine toplantısının ardından bir araya geleceği ve koalisyon hükümeti kurulmasını önereceği kaydedildi. Papandreu'nun bu görüşmede, istifasını sunacağı kaydedildi.



Bu söylentiye karşılık, bir başka kaynak istifanın olmayacağını dile getiriyor.



Proto Thema gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Papandreu'nun yakın çalışma arkadaşı Regina Vartzeli, ''Başbakan istifa etmedi ve istifa etmeye niyeti yok'' dedi.



"GEÇİCİ HÜKÜMET KURULSUN"

Yunanistan'da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Başkanı Andonis Samaras, geçici hükümet kurulması çağrısında bulundu.



Samaras yaptığı yazılı açıklamada, mevcut parlamentonun geçen hafta Brüksel'deki zirvede Yunanistan için kabul edilen 130 milyar avroluk kurtarma paketini onaylaması ve genel seçimler yapılıncaya kadar ülkeyi bir geçici hükümetin yönetmesi gerektiğini bildirdi.



AB ve IMF'nin Yunanistan için kabul ettiği 110 milyar avroluk kurtarma paketinin 8 milyar avroluk 6'ıncı diliminin seçimler yapılmadan önce ve mümkün olan en kısa zamanda serbest bırakılması gerektiğini belirten Samaras, erken seçim yapılması talebinden vazgeçmediğini kaydetti.



Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun AB mali yardımını referanduma götüreceği açıklamasına iktidar partisi PASOK'daki milletvekillerinin tepki vermesi hükümeti çökmenin eşiğine getirmiş görünüyor.



PAPANDREU'YA GÜVEN OYU YOK

Yunanistan'da, iktidardaki PASOK içerisinde referandum konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığı sürerken, yarın yapılacak güvenoyu oylamasında hükümete oy vermeyeceğini açıkça belirten milletvekili sayısı beşe çıktı.



PASOK milletvekilleri Milena Apostolaki ile Eva Kayli'nin istifalarının ardından Sula Merenditi ve Elena Panariti de Papandreu hükümetine güvenoyu vermeyeceğini açıkladı.



Diğer yandan, PASOK milletvekilleri Dimitris Linceris ile Kostas Gitonas ve Nikos Salayannis de yaptıkları açıklamalarında, Papandreu'nun halkoylaması kararına karşı olduklarını belirtmişlerdi. PASOK milletvekilleri güven oylamasında tavırlarının ne şekilde olacağına dair bilgi vermezken, Salayannis açıklamasında, "Referandum öldü" ifadesini kullanmıştı. Linceris ise, "Papandreu'nun artık bir tarih olduğunu" söylemişti.



Bu durumda milletvekili sayısı en çok 149 olarak hesaplanan Papandreu hükümetinin yarın Yunan parlamentosunda güvenoyu almasının mümkün olmadığı değerlendiriliyor.



Bu arada, Yunan medyası, aralarında PASOK'un bazı üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu bir grup milletvekilinin, Papandreu'ya gönderdikleri bir mektupta, hükümetin istifa ederek, Avrupa Merkez Bankası'nın eski Başkan Yardımcısı Lukas Papadimos başkanlığında bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını istedikleri bildirildi.