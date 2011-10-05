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Yunanistan'da grev.

Protesto amacıyla yaptıkları 24 saatlik grev ülkede yaşamı felç etti.

Yunanistan'da grev.

Protesto amacıyla yaptıkları 24 saatlik grev ülkede yaşamı felç etti.

05 Ekim 2011 Çarşamba 14:15
Yunanistan'da grev.
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Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanlarının, "hükümetin mali krizle mücadele çerçevesinde uygulamaya koyduğu reformları" protesto amacıyla yaptıkları 24 saatlik grev ülkede yaşamı felç etti.

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu ADEDY ile İşçi Sendikaları Federasyonu GSEE'nin çağrısıyla yapılan grev ve protesto gösterilerine kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra, yerel yönetim,

hava trafik kontrolörleri, devlet radyo ve televizyon kurumu ERT ile Yunan haber ajansı AMNA, avukatlar, liman işçi ve memurları, öğretim görevlileri, devlet hastanelerindeki doktorlar ve sağlık çalışanları

katılırken, toplu taşıma araçlarında görev yapanlar da iş durdurma eylemleri ile destek verdi.

Banliyö trenleri ile troleybüslerin grev nedeniyle kontak kapattığı başkent Atina'da, sadece Atina metrosu protesto gösterilerine katılacak halkın ulaşımını sağlamak amacıyla hizmet veriyor.

Devlet daireleri, kamu kuruluşları, belediye, banka, liman işçi ve memurları ile sağlık sektörü çalışanlarının grevde yer almalarıyla hizmetlerde büyük ölçüde aksamalar meydana geldi, müze ve arkeolojik

alanlar ziyaretlere kapandı, mahkemelerde duruşmalar yapılmadı.

Devlet hastanelerinde görevli doktorların işbaşı yapmamasıyla, hastanelerde yalnızca acil ve güvenlik ekipleri hazır bulunuyor.

Hava kontrolörlerinin de greve katılması nedeniyle iç ve dış hatlarda aksamalar meydana gelirken, dünden itibaren uçuşlarında değişiklikler yapan Yunan havayolları Olympic Air ile Aegean Airlines'in

bugünkü uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.

Bu arada, saat 06:00'da başlayan grev çerçevesinde, ERT, televizyon ve radyo yayınlarını durdurdu, AMNA haber geçmedi, sitesini yenilemedi.

Diğer yandan, özellikle başkent Atina'da gösteriler nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kent merkezindeki büyük caddeler sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapandı.

Atina'da, ADEDY ve GSEE'nin yanı sıra Mücadeleci İşçi Sendikaları Cephesi PAME'nin düzenlediği protesto gösterilerinde 5 bine yakın polis ile çevik kuvvetin görev yaptığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 05.10.2011 14:15
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanözel SektörKamuGrev
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