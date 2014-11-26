Yunanistan'da Genel Grev

GSEE VE ADEDY 24 SAATLİK GREV KARARI ALDI

Yunanistan'da, Yunanistan İşçi Konfederasyonu (GSEE) ve Kamu Çalışanları Federasyon (ADEDY), 2015 mali yılı bütçe tasarısını protesto etmek için 24 saatlik grev kararı aldı.

GSEE ve ADEDY'nin çağrısı üzerine yarın saat 06.00'dan itibaren başlayacak greve, tüm kamu ve özel sektör çalışanları katılacak.

Grev nedeniyle devlet hastanelerinde yalnızca acil ve güvenlik ekipleri hazır bulunacak. Yarın ayrıca, hava kontrolörleri ve liman çalışanlarının da greve katılması nedeniyle uçak ve gemi seferlerinde aksamalar yaşanması bekleniyor.

Bu arada, basın sektörü çalışanları ise yarınki genel grev kapsamında bugün 24 saatlik greve gitti. Yunanistan Gazeteciler Sendikası'nın (ESHEA) gerçekleştirilen grev çerçevesinde, tüm televizyon ile radyolarda haber yayını yapılmazken, haber ağırlıklı internet siteleri de sayfalarını yenilemiyor. Yunan

Haber Ajansı AMNA, saat 06.00'dan itibaren haber geçmiyor ve internet sitesini yenilemiyor. Gazetelerin basılmayacak olması nedeniyle ise yarın gazete bayilerinin rafları boş kalacağı belirtildi.

Basın sektörü çalışanları yarın da 11.00 ile 14.00 arasında üç saat süreyle iş bırakarak greve destek verecek.

Yarınki grev çerçevesinde, GSEE ve ADEDY, öğlen kent merkezindeki Kalfthmonos meydanında protesto gösterisi düzenleyecek. Bunun yanı sıra ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Haftia'da, Yunanistan İşçi Mücadele Örgütü (PAME) de Omonia meydanında protesto eylemleri gerçekleştirecek.

GSEE ve ADEDY, hükümetin, 2015 mali bütçesi kapsamında memur, işçi ve emeklilerin maaşlarında yeni kesintiler yapacağını savunarak bütçe tasarısına karşı çıkıyor.