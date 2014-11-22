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Yunanistan'da Eylem!

Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Suriyeli Sığınmacıların Eylemi!

Yunanistan'da Eylem!

Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Suriyeli Sığınmacıların Eylemi!

22 Kasım 2014 Cumartesi 07:51
Yunanistan'da Eylem!
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SURİYELER SIĞINMACILAR ATİNA'NIN SİNTAGMA MEYDANI'NDA, KARTONLARIN ÜZERİNDE UYUMAYA ÇALIŞIYOR

GRUP SÖZCÜSÜ DERVİŞ ABDUL:"BİZİ GÖREN İNSANLAR HALİMİZE ÇOK ÜZÜLÜYOR AMA YILMAYACAĞIZ"

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup Suriyeli sığınmacı, başlattıkları süresiz oturma eylemi kapsamında, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda, kartonların üzerinde uyumaya çalışıyor.

Suriyeliler, barınma hakkı talebiyle 3 gün önce başlattıkları oturma eylemlerini sürdürüyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Atina'ya gelen Suriyeliler, geceleri kartonların üzerinde ve kendi imkanlarıyla getirdikleri battaniyelerle hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Grup sözcüsü Derviş Abdul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'dan barınma hakkı alana kadar meydandan ayrılmayacaklarını ve eylemde kararlı olduklarını söyledi. Havanın soğumasıyla birlikte özellikle geceleri zorlandıkları ifade eden Abdul, "Biz, eşlerimiz ve çocuklarımızla burada uyumaya çalışıyoruz. Bizi gören insanlar halimize çok üzülüyor ama yılmayacağız. Eylemimiz sürecek" dedi.

Yunanistan'a yasa dışı yollardan gelen Suriyeli sığınmacılar, meclis binası önünde "Yunan hükümeti bize barınma hakkı tanımalı", "Tek suçumuz Suriyeli olmak" yazılı pankartlar açarak, Yunanistan'dan barınma hakkı talep ederken, Yunan hükümetinden şu ana kadar açıklama yapılmadı.

Öte yandan Atina'daki birçok aktivist, Yunan hükümetinin Suriyeliler'e barınma hakkı vermesi için imza kampanyası başlattı.

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