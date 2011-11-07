Yunanistan'da Erken Seçimler 19 Şubat'ta Yapılacak

Yunanistan'da siyasi partiler erken seçimlerin 19 Şubat 2012'de yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

İktidardaki PASOK'tan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos ve Yardımcısı Filippos Sachinidis, muhalefetteki Yeni Demokrasi partisi temsilcileriyle seçim takvimi için yaptıkları görüşmelerde 19 Şubat tarihinin

erken seçimler için uygun bir tarih olduğu konusunda anlaştı.

Büyük bir ekonomik kriz içindeki Yunanistan'da Başbakan Yorgo Papandreu ile muhalefet lideri Antonis Samaras, AB'nin bastırması üzerine bir koalisyon hükümeti kurmak için mutabakata varmıştı.

Seçimlerin 19 Şubat'ta yapılmasının, ekonomik önlemler alması için Yunanistan'a yeterince zaman sağlayacağı bildiriliyor.

Bu arada Venizelos'un bugün Eurogrup toplantısı için Brüksel'e gideceği belirtildi.