Yunanistan'da Eğlence Yerine Silahlı Saldırıda 15 Kişi Yaralandı

Yunanistan'ın Pire kentinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bir eğlence yerine düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Pire limanındaki eğlence yerinde geç saatlere kadar kalan saldırgan, mekandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra elinde makineli tüfekle geri geldi. İşletme sahibini ve müşterileri tehdit eden saldırgan "Bugün hepiniz öleceksiniz" diye bağırdıktan sonra rastgele ateş açtı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan olayın hemen ardından kendisini bekleyen ticari taksi ile olay yerinden kaçtı.

Polis yetkilileri, sabaha karşı meydana gelen olayda yaralananlardan bazılarının tedavisinin ayakta yapıldığını, 11 kişinin ise hastaneye yatırıldığını açıkladı. Yaralananlardan dördünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırganın daha önce Atina'da yine bir eğlence yerine düzenlenen ve bir kişinin öldüğü saldırıyla ilgisinin bulunabileceği kaydedildi.