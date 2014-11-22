Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yunanistan'da Eğlence Yerine Silahlı Saldırıda 15 Kişi Yaralandı

Yunanistan'ın Pire kentinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bir eğlence yerine düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi yaralandı.

Yunanistan'da Eğlence Yerine Silahlı Saldırıda 15 Kişi Yaralandı

Yunanistan'ın Pire kentinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bir eğlence yerine düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi yaralandı.

22 Kasım 2014 Cumartesi 14:39
Yunanistan'da Eğlence Yerine Silahlı Saldırıda 15 Kişi Yaralandı
banner238

 Yunanistan'ın Pire kentinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bir eğlence yerine düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Pire limanındaki eğlence yerinde geç saatlere kadar kalan saldırgan, mekandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra elinde makineli tüfekle geri geldi. İşletme sahibini ve müşterileri tehdit eden saldırgan "Bugün hepiniz öleceksiniz" diye bağırdıktan sonra rastgele ateş açtı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan olayın hemen ardından kendisini bekleyen ticari taksi ile olay yerinden kaçtı.

Polis yetkilileri, sabaha karşı meydana gelen olayda yaralananlardan bazılarının tedavisinin ayakta yapıldığını, 11 kişinin ise hastaneye yatırıldığını açıkladı. Yaralananlardan dördünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırganın daha önce Atina'da yine bir eğlence yerine düzenlenen ve bir kişinin öldüğü saldırıyla ilgisinin bulunabileceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Yunanistanın Pire Kentinde Kimliği Belirlenemeyen Bir Kişi Tarafından Bir Eğlence Yerine Düzenlenen Silahlı Saldırıda 15 Kişi Yaralandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim