Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Öne Alınması

YUNANİSTAN BAŞBAKANI SAMARAS: "CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ STAVROS DİMAS"

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, cumhurbaşkanı adaylarının eski Dışişleri Bakanı Stavros Dimas olduğunu açıkladı.

Samaras, basına yaptığı açıklamada, kararın Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos ile ortak alındığını söyledi.

Antonis Samaras, 17 Aralık'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimiyle "siyasi belirsizlik bulutlarının dağılacağını" ve ülkenin memorandumdan sonraki dönem için hazır olacağını kaydetti.

Dimas'ın üç turda da aday olacağını belirten Samaras, "Dimas birleştiren ve ilham veren bir kişiliğe sahiptir" ifadesini kullandı.

Kısa bir süre önce, aralarında bağımsızların da bulunduğu 155 milletvekilinden güvenoyu alan koalisyon hükümetinin cumhurbaşkanı seçimi için 180 milletvekili bulması gerekiyor. Yunan Anayasası'na göre, 300 sandalyeli mecliste cumhurbaşkanı seçilebilmesi için birinci ve ikinci turlarda adayların en az 200, üçüncü ve son turda da 180 oy alması gerekiyor. Üçüncü turda da cumhurbaşkanı seçilememesi durumunda parlamento feshedilerek erken seçim ilan ediliyor. Son oylamanın yapılacağı 29 Aralık'ta cumhurbaşkanı seçilememesi durumunda 25 Ocak erken seçim tarihi olarak gösteriliyor.

STAVROS DİMAS KİMDİR

Yeni Demokrasi Partisi milletvekili Stavros Dimas, 1941'de Korent'te doğdu. Atina Hukuk Fakültesi'ni bitiren Dimas, Londra ve New York üniversitelerinde uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 1968-1975 yıllarında New York'ta Wall Street'te daha sonra Dünya Bankası'nda uzman olarak çalıştı. 1975'te Yunan Sanayi ve Kalkınma Bankası'nda başkan yardımcısı görevinde iken aynı zamanda Yunanistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yürütülen müzakerelerde komite üyesi görevini sürdürdü.

Yeni Demokrasi Partisi ile 1977'de ilk kez seçimlere katılan Dimas, 2004 yılına kadar Yeni Demokrasi Partisi çatısı altında milletvekili seçildi. 2011'de Lukas Papadimos başkanlığındaki Ulusal Kurtuluş hükümetinde dışişleri bakanı görevini de üstlenen Dimas, Tarım, Enerji, Endüstri ve Teknoloji bakanlıklarında görev aldı. 2004'te AB İstihdam ve Sosyal Meseleler Komiseri olan Dimas, daha sonra Çevre Komiserliği'nde görev aldı. Evli ve üç çocuk sahibi Dimas, iyi derecede İngilizce biliyor.