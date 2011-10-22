Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

YUNANİSTAN`A 8 MİLYAR EURO DAHA

EURO BÖLGESİ MALİYE BAKANLARI YUNANİSTAN'IN 8 MİLYAR EUROLUK DİLİMİNİ ONAYLADI

YUNANİSTAN`A 8 MİLYAR EURO DAHA

EURO BÖLGESİ MALİYE BAKANLARI YUNANİSTAN'IN 8 MİLYAR EUROLUK DİLİMİNİ ONAYLADI

22 Ekim 2011 Cumartesi 12:42
YUNANİSTAN`A 8 MİLYAR EURO DAHA
banner238

EURO BÖLGESİ MALİYE BAKANLARI YUNANİSTAN'IN 8 MİLYAR EUROLUK DİLİMİNİ ONAYLADI

AB/IMF RAPORUNA GÖRE, YUNANİSTAN'IN BORÇLARININ YÜZDE 60'ININ SİLİNMESİ GEREKEBİLİR

Euro Bölgesi Maliye Bakanları, Yunanistan'ın 110 milyar Euroluk kurtarma paketinin 8 milyar Euroluk 6'ıncı dilimini onayladı.

Euro Bölgesi Maliye Bakanlarının dün Brüksel'de yaptığı toplantıdan sonra Euro Grubu'ndan yapılan açıklamada, ''Euro Bölgesi Maliye Bakanlarının, mevcut ekonomik düzeltme programı kapsamında Yunanistan'a finansal yardımın 6'ıncı dilimini onaylamayı kabul ettiği, Uluslararası Para Fonunun (IMF) onayı da alındıktan sonra yardımın Kasım ayının ilk yarısında verilmesinin beklendiği'' kaydedildi.

Açıklamada, ''Maliye Bakanlarının, Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğini sağlamak adına ek yeni finansman ve özel sektörün dahil olduğu uygun bileşimle bu ülke için ikinci ekonomik düzeltme programını tamamlayacakları'' ifade edildi.

Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, Yunanistan'a yardımın 8 milyar Euroluk 6'ıncı diliminin onaylanmasını ''önemli ve olumlu bir adım'' olarak değerlendirdi.

Venizelos, ''Yunanistan asıl sorun değil, şimdi bir bütün olarak Euro Bölgesi için daha genel ve daha yapıcı kararlar alınmalı'' diye konuştu.

Maliye Bakanları ayrıca, Euro Bölgesi'ndeki krizin yayılmasını önlemek amacıyla 440 milyar Euroluk Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) ateş gücünün artırılmasını ve piyasalardaki karışıklığa karşı korunmak için zayıf bankaların sermayelerinin güçlendirilmesini görüştü.

AB'den bir yetkili, bakanların bankaların güçlendirilmesi konusunda ilerleme sağladığını ve bununla ilgili planın yarın yapılacak AB liderler zirvesinde hazır olması gerektiğini söyledi.

AB-IMF RAPORU

Bu arada AB, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve IMF'nin bir raporu, Yunanistan'ın borcunun uzun vadede sürdürülebilir olması için bu ülkenin tahvillerini elinde bulunduran özel kesimin bu tahvillerde yüzde 60 kadar kaybı kabul etmesinin gerekebileceğini gösterdi.

Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilirliğine ilişkin üç senaryonun değerlendirildiği raporda, 2020 yılına kadar Yunanistan'ın borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 110'un altına indirilmesinin özel sektörün Yunanistan'ın borcunu yüzde 60 kadar silmesini gerektirdiğine dikkat çekildi.

AB'nin 21 Temmuz'da düzenlediği zirvede, Yunan tahvillerini elinde bulunduran bankalar ve finansal kuruluşlar, Yunanistan'ın borcunu yüzde 21 oranında silmeyi kabul etmişti.

Ancak raporda Yunanistan'ın borcunun daha fazla silinmesine olanak yaratılmazsa ülkenin 2021 yılına kadar finansal piyasalardan kaynak bulamayacağına işaret edilen raporda, özel sektörün yüzde 21'lik oranı yükseltmemesi halinde Yunanistan'ın 2020 yılına kadar 252 milyar Euro yeni krediye ihtiyaç duyacağı vurgulandı.

Rapordaki dipnotta, özel sektörün Yunanistan'ın borcunda bu kadar büyük bir indirime gitmeyi reddedeceğinden endişelenen ECB'nin, rapordaki senaryolar konusunda aynı fikirde olmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca Yunanistan'ın şu anda GSYH'ye oranı yüzde 160 olan borcunun, 2013 yılında GSYH'nin yüzde 186'sına ulaşabileceği ve 2020 yılında ise yüzde 152'sine gerileyeceği uyarısında da bulunuldu.

Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısına başkanlık yapan Euro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, ''Dün bankaların katkısını önemli miktarda artırmasına ihtiyacımız olduğu konusunda anlaştık'' dedi. Juncker, bankaların katkısının ne kadar olması gerektiğine ilişkin bilgi vermedi.

Almanya, özel sektörün Yunanistan'ın borcunu yüzde 50 ve yüzde 60 kadar silmesi ve bu ülkenin borcunun 2020 yılına kadar GSYH'ye oranının yüzde 120'ye inmesi gerektiğini savunuyor.

AB yetkilileri, bakanların, Yunanistan'ın borcunda hızlı bir indirime gidilmesi gerektiği yönündeki Almanya'nın tavrına yaklaştığını, ancak finansal olarak zayıf bazı ülkelerin bunun piyasaları istikrarsızlaştırmasından ve borçlanma oranlarını yükseltmesinden endişe ettiğini söylediler.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, ''Euro Bölgesi'ndeki kriz İngiltere dahil birçok Avrupa ekonomisine ciddi zarar veriyor'' dedi.

TOPLANTILAR SÜRECEK

AB Maliye Bakanları bugün de Avrupa bankacılık sisteminin sermayesini güçlendirilmesi konusun değerlendirmek için biraraya gelecek.

AB liderleri de yarın Brüksel'deki AB zirvesinde toplanacak. Liderlerin yarınki zirvede iki yıldır süren Euro Bölgesi borç krizinin aşılmasında kapsamlı bir plan üzerinde anlaşması beklenmediği için 26 Ekim çarşamba günü ikinci bir zirve düzenlenecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, yarın yapılacak zirveden önce bölgenin borç krizinin nasıl çözüleceği konusundaki mevcut çıkmazı aşmak için bugün görüşecek.

Almanya ve diğer birkaç zengin ülke, Euro Bölgesi borç batağındaki Yunanistan için ikinci kurtarma paketini onaylamadan önce bankaların ve diğer özel sektör kuruluşlarının ellerindeki Yunan tahvilleri konusunda daha fazla kaybı kabullenmesini istiyor. Fransa ve ECB ise bankaların Yunanistan'ın borcunu daha fazla silmeye zorlanmasına, bunun bankacılık sektörünü istikrarsızlaştıracağı ve piyasadaki dalgalanmayı kötüleştireceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Euro Bölgesi, 440 milyar Euroluk EFSF'nin ateş gücünün nasıl daha fazla artırılacağı konusunda da bölünmüş durumda.

Fransa, EFSF'yi güçlendirmenin en etkin yolunu, fonu, ECB kaynaklarından yararlanabilecek bir bankaya dönüştürmek olacağını savunurken, Almanya Merkez Bankası ve Alman hükümeti buna karşı çıkıyor.

Fransa ve birkaç ülke bankaları kurtarmanın onları kredi notlarına zarar verebileceğinden kaygılandıkları için hükümetlerden önce EFSF'nin bankaları desteklemesi gerektiğini savunuyor.

Son Güncelleme: 22.10.2011 12:42
Anahtar Kelimeler:
YunanistanEuroSekizMilyar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim