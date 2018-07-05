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Yunanistan Ve Makedonya Arasındaki "isim Sorunu" Anlaşması Makedonya Meclisinde 2. Kez Onaylandı

Üsküp, 5 Temmuz 18 : Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşma, Makedonya Meclisinde ikinci kez onaylandı.

Yunanistan Ve Makedonya Arasındaki "isim Sorunu" Anlaşması Makedonya Meclisinde 2. Kez Onaylandı

Üsküp, 5 Temmuz 18 : Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşma, Makedonya Meclisinde ikinci kez onaylandı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:58
Yunanistan Ve Makedonya Arasındaki

Üsküp, 5 Temmuz 18 : Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşma, Makedonya Meclisinde ikinci kez onaylandı.
Makedonya Meclisinde, iki komşu ülke arasındaki isim sorunun çözümü ve stratejik ortaklık anlaşmasının oylandığı oturuma, toplam 120 milletvekilinden 70’i katıldı. Oturuma katılan milletvekillerinin 69’u "evet" oyu kullanırken, biri çekimser kaldı.
İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki muhalefet milletvekilleri ise oturumda yer almadı.
Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Mecliste yaptığı konuşmada, söz konusu anlaşmanın Makedon kimliği ve diline zarar vermediğini, aksine hiç olmadığı kadar güçlendirdiğini söyledi.
Yasalara göre, bu oylamadan sonra Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un anlaşmayı imzalamakla yükümlü olduğunu dile getiren Dimitrov, İvanov’un "anlaşmanın korku yaydığı ve Makedonya’yı Yunanistan’a karşı boyun eğen konumuna soktuğu" yönündeki ifadelerinin doğru olmadığını söyledi.
Meclis Başkanı Talat Caferi daha önce, anlaşmanın Mecliste tekrar oylanmasının ardından, İvanov’un imzası olmadan Makedonya Resmi Gazetesi’nde yayımlanacağını açıklamıştı.
TARİHİ ANLAŞMA 17 HAZİRAN\'DA İMZALANDI
Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin tarihi anlaşma 17 Haziran\'da imzalanmıştı.
Ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Makedonya Meclisinde 20 Haziran\'da onaylamıştı.
Cumhurbaşkanı İvanov ise 26 Haziran’da düzenlediği basın toplantısında, bu anlaşmanın Makedonya Anayasası’na karşı olduğunu söyleyerek, imzalamayacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı olarak sorumluluklarını, Makedonya Anayasası, yasalar ve ülkenin çıkarları doğrultusunda yerine getirdiğini vurgulayan İvanov, "Bu yüzden Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununa yönelik anlaşmayı imzalamama kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.
İSİM SORUNU
Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya\'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.
Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991\'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO\'ya üye olamıyor.
Makedonya\'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan\'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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