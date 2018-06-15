Atina, 15 Haziran 18 (.): Yunanistan\'ın başkenti Atina\'da, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" ilişkin varılan mutabakata karşı çıkan yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Sintagma Meydanı\'ndaki Meclis\'in önünde toplanan grup, iki hükümet arasında sağlandığı açıklanan anlaşmayı protesto etti.

"Makedonya Yunan\'dır" sloganı atan grup, "Makedonya\'dan elinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Yunan hükümetine karşı Meclis\'e sunulan gensoru önergesinin tartışıldığı sıralarda gerçekleşen gösteri iki saat sürdü.

GENSORU ÖNERGESİ

Ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Yunanistan\'da siyasi tartışmaların fitilini ateşlerken, ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) Partisi Meclis\'e gensoru önergesi sundu.

ND Başkanı Kiriakos Miçotakis, komşu ülkenin milliyetinin ve dilinin "Makedon" olarak tanımlanmasının milli kırmızı çizgilerden geri çekilme olduğunu savunmuştu.

Yarın gerçekleşmesi beklenen oylamada, 300 sandalyeli Meclis\'in en az yarısının gensoru önergesine "evet" demesi gerekiyor.

SYRIZA\'nın hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, anlaşmayı onaylamayacağını söylemesine rağmen, gensoru için "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı.

Yunanistan ve Makedonya arasında varılan anlaşmaya göre, ülkenin ismi "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilirken, Avrupa Birliği (AB) katılım müzakereleri ve NATO üyeliğinin yolu açılacak.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya\'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991\'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO\'ya üye olamıyor.

(AA/HA)