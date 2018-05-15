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Yunanistan Muhalefet Lideri Mitsotakis’ten Gökçeada’ya Ziyaret

Çanakkale, 15 Mayıs 18 : Yunanistan\'ın Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Kyriakos Mitsotakis, Çanakkale\'nin Gökçeada ilçesini ziyaret etti.

Yunanistan Muhalefet Lideri Mitsotakis’ten Gökçeada’ya Ziyaret

Çanakkale, 15 Mayıs 18 : Yunanistan\'ın Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Kyriakos Mitsotakis, Çanakkale\'nin Gökçeada ilçesini ziyaret etti.

15 Mayıs 2018 Salı 13:33
Yunanistan Muhalefet Lideri Mitsotakis’ten Gökçeada’ya Ziyaret

Çanakkale, 15 Mayıs 18 : Yunanistan\'ın Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Kyriakos Mitsotakis, Çanakkale\'nin Gökçeada ilçesini ziyaret etti.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile makamında bir araya gelen Mitsotakis, bu ziyareti uzun süre önce planladığını söyledi. Gökçeada\'yı çok sevdiğini dile getiren Mitsotakis, "Yıllarca arkadaşlarımızdan adalarıyla ilgili güzel hatıralarını ve görüşlerini dinledik. Dolayısıyla bizzat gelip, görmek ve paylaşmak istedik. Yunanistan\'daki İmrozlular dernekleriyle ve Yunan devletiyle olan iyi ilişkileriniz için de çok teşekkür ederim. Gökçeada\'daki Rum okullarının açılması konusunda sizlerin de katkısı çok önemliydi." dedi.

Mitsotakis, bu adanın örnek olmasını istediklerini anlatarak, "Gökçeada\'nın iki toplumun, iki halkın çok rahat, barış ve anlayış içinde yaşayabileceği sembol bir ada olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gökçeada Belediye Başkanı Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yunanistan ile daha sıkı ilişkiler içinde bulunmak istediklerini vurgulayan Çetin, şunları söyledi:

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"Rumlarla gerçekten Gökçeada\'da çok huzurlu ve mutlu bir hayatımız var. Tabii ki biz bunu çok daha ileriye götürme arzusundayız. Özellikle kuzey Ege\'de Samothraki, Limni, Thassos gibi çok önemli adalar arasında uluslararası anlamda birliktelik istiyoruz. Nasıl olursa ve karşılığı ne olursa olsun, biz kuzey Ege\'nin halkları olarak artık ulaşımın daha kolay bir hale gelmesini istiyoruz."

Ziyarete, Yunanistan\'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, Mitsotakis\'in eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, 1. ve 2. dönem Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas ile Yunan konuklar da katıldı. Mitsotakis ve beraberindekiler daha sonra İmroz Eğitim ve Kültür Derneğini ziyaret etti.

(AA/FG)

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