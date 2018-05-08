Yunanistan Mahkemesinden 5 Yabancı Stk Üyesine Beraat

Atina, 8 Mayıs 18 : Yunanistan\'ın Midilli Adası\'ndaki Ceza Mahkemesi, insan kaçakçılığı suçundan yargılanan 3\'ü İspanya, 2\'si Danimarka vatandaşı 5 sivil toplum kuruluşu (STK) üyesinin beraatine karar verdi.

Yunan haber ajansı AMNA\'nın haberine göre, göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmesine yardım etmek suçlamasıyla tutuklanan 5 STK üyesi, Midilli Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Üç İspanyol itfaiye eri ve iki Danimarkalı gönüllünün, 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada, sanıklar mahkeme tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakıldı.

5 STK üyesi, 2016 yılı başında iki göçmen botunu Yunan Sahil Güvenlik birimlerine haber vermeden karaya çekmekle suçlanarak tutuklanmıştı.

(AA/AK/HÖ)