Yunanistan İstatistik Kurumu Eski Başkanına Hapis Cezası...

YUNANİSTAN İSTATİSTİK KURUMU ESKİ BAŞKANI GEORGİOU, 2009 BÜTÇE AÇIĞI VERİLERİNE İLİŞKİN GÖREVİNİ İHLAL SUÇUYLA 2 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Atina, 1 Ağustos 17 : Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) eski Başkanı Andreas Georgiou, görevi ihlal suçundan iki yıl hapse mahkum edildi.

Atina'daki temyiz mahkemesi, ELSTAT eski başkanı Georgiou'nun, 2009 yılına ilişkin bütçe verilerini kurumun yönetim kuruluna bildirmeden Avrupa İstatistik Ofisine (Eurostat) iletmesinin görevi ihlal suçu teşkil ettiğine hükmetti.

ABD'de yaşayan ve mahkemede avukatı tarafından temsil edilen Georgiou, üç yıl tecilli olmak üzere iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kurumun 2010-2015 yıllarında başkanlığını yapan Georgiou hakkında ilk olarak 2013 yılında söz konusu döneme ait bütçe açığını şişirdiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Georgiou'nun suçsuz bulunmasıyla dava düşmüş, ancak Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Areios Pagos) savcısı davayı yeniden açmıştı.

Georgiou, Yunanistan'ın bütçe açığının olduğundan az gösterildiği istatistik skandalı ve ilk kurtarma paketini almasından bir süre sonra ELSTAT'ın başına geçmişti.

Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) da görev yapan Georgiou, döneminde açıklanan bütçe açığı verilerinin ülkeyi zayıf gösterdiği ve kurtarma paketi koşullarının ağırlaşmasına sebep olduğu gerekçesiyle birçok Yunan politikacı tarafından suçlanıyor.

Ülkenin özellikle Avrupalı kreditörleri ise Georgiou'nun ülkenin verilerine güven kazandırdığını savunarak, yargılamaya karşı çıkıyor.

(AA/SEL)