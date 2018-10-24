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Yunanistan’ın Karasularını 12 Mile Çıkarma Hamlesine Çipras Müdahalesi

Atina, 24 Ekim 18 : Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras\'ın, ülkesinin bazı bölgelerinde karasularının 6 milden 12 mile çıkarmasına ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise getirilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Yunanistan’ın Karasularını 12 Mile Çıkarma Hamlesine Çipras Müdahalesi

Atina, 24 Ekim 18 : Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras\'ın, ülkesinin bazı bölgelerinde karasularının 6 milden 12 mile çıkarmasına ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise getirilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:30
Yunanistan’ın Karasularını 12 Mile Çıkarma Hamlesine Çipras Müdahalesi

Atina, 24 Ekim 18 : Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras\'ın, ülkesinin bazı bölgelerinde karasularının 6 milden 12 mile çıkarmasına ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise getirilmesini kararlaştırdığı bildirildi.
Yunan haber ajansı AMNA\'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çipras\'ın Dışişleri Bakanlığında düzenlediği toplantıda karasularının genişletilmesi planı ve Türkiye ile ilişkiler ele alındı.
Buna göre, Çipras\'ın karasularının genişletilmesine ilişkin kararnameleri durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise getirilmelerini ve diğer partilerle tartışılmalarını kararlaştırdığı ifade edildi.
İSTANBUL ZİYARETİNE HAZIRLIK
Bakanlıkta Balkanlar, Türkiye ve Kıbrıs\'a ilişkin konuların doğrudan Çipras\'a bağlı olacağı kaydedildi. Çipras\'ın ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın daveti üzerine İstanbul ziyaretine ilişkin hazırlıkların yapılması talimatını verdiği belirtildi.
12 MİL ADIMININ PLANLANDIĞI BÖLGELER
İstifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, bakanlığın devrinde yaptığı konuşmada, ülkesinin karasularını Mora ve Girit arasındaki Antikithira adası ve iki diğer bölgede 6 milden 12 mile çıkarılması yönünde kararname hazırlandığını söylemişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masasında konuyla ilgili soruya verdiği cevapta, "Biz komşumuzun aklıselim çerçevesinde davranmasını bekliyoruz. Anlaşmalarımız var. Uluslararası teamüller var. Halklarımızın beklentileri var. Halklarımız arasındaki iyi ilişkiler var. Karşılıklı ekonomik faaliyetlerimiz var. NATO içinde müttefikiz. Ortak düşmanlarımız var. Bizlere karşı tehdit ve riskler var. Bunların hepsini değerlendirmek suretiyle aklıselimle hareket etmelerini bekliyorum." ifadesini kullandı.
Türk Dışişleri Bakanlığının da konuya ilişkin açıklamasında, "İki ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu Ege’ye yönelik, ikili mutabakatın olmadığı adımlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Yüce Meclisimizin 8 Haziran 1995 tarihli bildirisi bu bağlamda gerekli siyasi ikazı havi olup, geçerliliğini bugün de korumaktadır." ifadelerine yer verilmişti.
(AA/FG)
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