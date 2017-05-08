Yunanistan'ın Dış Ticaret Açığı Büyüdü

YUNANİSTAN'IN DIŞ TİCARET AÇIĞI İLK ÇEYREKTE YILLIK BAZDA YÜZDE 44,8 ARTIŞ KAYDETTİ

Atina, 8 Mayıs 17 : Yunanistan'da yılın birinci çeyreğinde dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 44,8 artış gösterdi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, dış ticaret açığı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,8'lik artış göstererek 6 milyar 476 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Söz konusu çeyrekte, ithal edilen ürünlerin değeri yüzde 31 artarak 13 milyar 355 milyon avro olarak gerçekleşti. İhracatta ise yüzde 20,3 artışa rağmen değeri 6 milyar 879 milyon Euro’da kaldı.

Öte yandan, mart ayında yıllık bazda dış ticaret açığı yüzde 36,2 yükseliş kaydetti. Martta dış ticaret açığı da 2 milyar 633 milyon avroya ulaştı.

Ülkedeki ticaret açığında özellikle petrol ürünleri ithalatı etkili oluyor.

(AA/AK/GUR)