Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias Yarın Türkiye\'ye Gidiyor



TC DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU VE YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI NİKOS KOCİAS, YUNANİSTAN\'IN YENİLENEN İZMİR BAŞKONSOLOSLUĞU BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİNDE BİR ARAYA GELECEK



Ankara, 3 Eylül 18 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan\'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının yarınki açılış töreninde bir araya gelecek.

TC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak üzere yarın kenti ziyaret edecek.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu\'nun da açılış törenine iştirak edeceği ve iki mevkidaşın bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında görüşme yapacağı belirtildi.

(AA/ÖZ/HA)

