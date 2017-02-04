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04 Şubat 2017 Cumartesi 08:42

Yunanistan'dan Türkiye Açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, &#34;Türkiye, en iyi komşusunun Yunanistan olduğunu anlamalı. Bazen Türkiye ilişkileri geliştirmeye fayda etmeyen bir fevri tavırla hareket ediyor.&#34; dedi.

Yunanistan'dan Türkiye Açıklaması
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YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI KOTZİAS: - "TÜRKİYE, EN İYİ KOMŞUSUNUN YUNANİSTAN OLDUĞUNU ANLAMALI. BAZEN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYE FAYDA ETMEYEN BİR FEVRİ TAVIRLA HAREKET EDİYOR"

Atina, 4 Şubat 17 (.): Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, "Türkiye, en iyi komşusunun Yunanistan olduğunu anlamalı. Bazen Türkiye ilişkileri geliştirmeye fayda etmeyen bir fevri tavırla hareket ediyor." dedi.

Kotzias, Yunanistan'daki Radyo Alfa’ya, Ege’de yaşanan gerginlik ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Ege'de fevri davrandığını iddia eden Kotzias, "Türkiye, en iyi komşusunun Yunanistan olduğunu anlamalı. Bazen Türkiye ilişkileri geliştirmeye fayda etmeyen bir fevri tavırla hareket ediyor. Bunu NATO, Avrupa Birliği (AB) ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortaklarımızla paylaştık." diye konuştu.

Kotzias, Yunanistan’ın Türkiye'de yaşanan darbe girişimini derhal kınadığını anımsatarak, Avrupalı liderlerin, iletişim kanallarını açık tutarak Türkiye ile yaşanan sorunları ve mümkün olan çözüm yollarını konuşmalarının olumlu olduğunu anlattı.

Ege'de yaşanan gerginliğin geçmişte yaşananlar kadar büyük olmadığını belirten Kotzias, "Erdoğan döneminde Ege'de 'sıcak bir olay' hiç yaşanmadı. Kazara 'sıcak bir olayın' yaşanmaması için de iletişim kanallarının açık tutulması gerekir." şeklinde konuştu.

Atina’nın Türkiye ile her zaman iyi siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaktan yana olduğunu ifade eden Kotzias, gerilimin giderilmesi için iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini sözlerine ekledi.

(AA/HA)

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