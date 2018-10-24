Yunanistan\'dan



Atina, 24 Ekim 18 : Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, ülkesinin karasularının 6 milden 12 mile çıkarılmasına yönelik hazırlıklara ilişkin, "Yunanistan, ulusal egemenliğinden kaynaklanan hiçbir hakkını kimseyle müzakere etmeyecek." dedi.

Canakapoulos, hafta istifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias tarafından açıklanan karasularının 6 milden 12 mile çıkarılmasına ilişkin hazırlıkları değerlendirdi.

Yunanistan\'ın İyonya Denizi\'nden başlayarak kademeli olarak karasularını genişletme tercihinde bulunduğunu belirten Canakopoulos, "Sonrasında, tabii ki görüş ayrılıkları olursa, diyalog yoluyla, farklılıkları anlayarak barışçıl bir çözüm için konuşacağız, müzakere edeceğiz." ifadesini kullandı.

Canakopoulos, Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlenen Başbakan Aleksis Çipras\'ın konunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yoluyla değil yasa tasarısı şeklinde meclise getirilerek görüşülmesi talimatını vermesine ilişkin olarak, bu durumun dış politikalarının özünde bir değişiklik olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Muhalefet partilerinden gelen, İyonya Denizi\'ndeki kararnameye karşın Ege Denizi\'nde aynı tavrın gösterilmediği eleştirilerine yönelik Canakopolos, bu eleştirilerin haksız olduğunu ifade etti.

Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, istifasının ardından koltuğunu Çipras\'a devrettiği törende yaptığı açıklamada, Yunanistan\'ın karasularını ilk olarak İyonya Denizi\'nde Antikithira Adası\'na kadar 12 mile çıkarmasına ilişkin kararname hazırlandığını, daha sonra Girit\'in kuzeyi ve ana karanın Ege\'ye bakan bazı kıyılarında benzer kararlar için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

(AA/FG)





