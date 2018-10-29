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Yunanistan\'dan Arnavutluk\'a Protesto Notası

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ARNAVUTLUK\'TA YUNAN AZINLIĞA MENSUP BİR KİŞİNİN POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE PROTESTO NOTASI VERECEK

Yunanistan\'dan Arnavutluk\'a Protesto Notası

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ARNAVUTLUK\'TA YUNAN AZINLIĞA MENSUP BİR KİŞİNİN POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE PROTESTO NOTASI VERECEK

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:00
Yunanistan\'dan Arnavutluk\'a Protesto Notası

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ARNAVUTLUK\'TA YUNAN AZINLIĞA MENSUP BİR KİŞİNİN POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE PROTESTO NOTASI VERECEK

Atina, 29 Ekim 18 : Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Yunan azınlığa mensup bir kişinin Arnavutluk polisi ile girdiği çatışmada öldürülmesine ilişkin protesto notası vereceği bildirildi.
Yunan Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Arnavutluk\'un Atina Büyükelçisi Adriana Hobdari bakanlığa çağrılarak protesto notası verilecek.
Arnavutluk\'un güneyindeki Ergiri şehrinde, ülkedeki Yunan azınlığına mensup Konstantinos Katsifas, dün polisle girdiği silahlı çatışmada yaşamını yitirmişti.
Yunanistan\'da ise farklı kesimlerden tepki toplayan olayın ardından, Arnavutluk\'un Atina Büyükelçiliği önünde aşırı sağ gruplar tarafından gösteri düzenlenmişti.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından dün yayımlanan açıklamada, Arnavut makamlarıyla Katsifas\'ın ölümüne ilişkin yakın temas içinde olunduğu belirtilerek, "Her halükarda, operasyonun bir insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanması kabul edilemez. Arnavutluk makamlarından, Yunan vatandaşının hangi şartlarda hayatını kaybettiğine ilişkin kapsamlı bir izahat sunmalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise yaşananlardan ve bu olayın komşu Yunanistan\'da haksız bir şekilde siyasallaştırılmasından üzüntü duyulduğu belirtilerek, Arnavutluk\'un Yunan kökenliler dahil tüm vatandaşları için güvenli ve sakin bir ülke olduğu konusunda komşularına güvence verdiği kaydedilmişti.
"POLİS MEMURLARINA ATEŞ ETTİ"
Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ergiri\'ye bağlı Bularat köyünde yaşanan olayda, Katsifas\'ın önce havaya, ardından polis memurlarına ateş ettiği belirtildi.
Yunanistan\'ın İkinci Dünya Savaşı\'nda İtalyanlara karşı girdiği mücadelede hayatını kaybeden Yunan askerlerinin anıldığı program nedeniyle polislerin köyün merkezine konuşlu olduğu ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden Katsifas\'ın burada doğduğu ancak son dönemde Yunanistan\'da yaşadığı kaydedildi.
(AA/ÖZ/HA)
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